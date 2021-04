BH vacinará idosos de 65 e trabalhadores da saúde acima de 50 nesta quarta

BH inicia nova etapa da vacinação nesta quarta: idosos de 65 e profissionais da saúde acima dos 50 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Belo Horizonte vai começar a vacinação contra a COVID-19 dos idosos de 65 anos e dos profissionais de saúde acima dos 50 nesta quarta-feira (7/4). No caso dos mais velhos, a imunização segue também nesta quinta (8/4).

De acordo com a prefeitura, os idosos de 65 poderão receber o imunizante em qualquer centro de saúde (consulte a lista aqui) das 7h30 às 16h30, menos naqueles onde o atendimento é exclusivo para casos não ligados à

Outras opções são os drive-thrus de imunização. São quatro: BHTrans (Avenida Engenheiro Carlos Goulart, 900 – Buritis), UFMG (Avenida Antônio Abrahão Caram, 763 – São José), Boulevard Shopping (estacionamento da Rua Professor Otaviano Almeida – Santa Efigênia) e Shopping Estação BH (entrada da Avenida Vilarinho, Bairro Venda Nova). O horário de funcionamento é das 8h às 16h30.

Aqueles que estão acamados e têm 65 anos precisam fazer o agendamento para a imunização em domicílio no site da PBH (clique aqui).

Para tomar a vacina, é necessário levar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Todos devem estar de máscara e respeitar o distanciamento nas unidades.

O ideal é que o idoso leve, no máximo, um acompanhante para evitar aglomerações. A prefeitura garante que há doses disponíveis para todas as pessoas dessa faixa etária.

Profissionais da saúde

Os trabalhadores da saúde de Belo Horizonte acima dos 50 anos que ainda não se vacinaram contra a COVID-19 poderão receber as doses em cinco locais diferentes nesta quarta. A imunização é só para aqueles que fizeram o cadastro no site da PBH até essa quinta (1º/4).

De acordo com a prefeitura, três das cinco opções são os drive-thrus de imunização. Eles estão localizados na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090 – Barro Preto), no Corpo de Bombeiros (Rua Piauí, 1.815 – Funcionários) e no Minas Shopping (doca 3, Avenida Cristiano Machado, 4.000 - União).

Outras duas alternativas são o Centro de Especialidades Médicas do Ipsemg, na Rua Domingos Vieira, 416 – Santa Efigênia, e a Unidade de Referência Secundária (URS) Sagrada Família, na Rua Joaquim Felício, 101 – bairro de mesmo nome.

A imunização vai das 7h30 às 16h30. O trabalhador não pode ter apresentado sintomas da COVID-19 nos últimos 30 dias nem ter tomado qualquer outra vacina no mesmo período.

No momento da vacinação, o trabalhador precisa levar:

Documento de identificação com foto;

Registro no conselho profissional (para profissionais de saúde); e

Documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com serviço de saúde localizado em Belo Horizonte por meio da apresentação de:

- Comprovante de pagamento (contracheque) emitido nos últimos 3 meses; ou

- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com especificação da função; ou

- Contrato de trabalho; ou

- Relatório do CNES; ou

- Declaração de Imposto sobre a Renda - Pessoa Física 2020 – ano-calendário 2019, ou 2021 – ano-calendário 2020, com a identificação da ocupação principal declarada; ou

- Declaração de vinculação ativa como trabalhador de saúde emitida pelo serviço de saúde.

Vacinômetro

Até esta segunda, BH vacinou 317.235 pessoas contra a COVID-19. Dessas, 104.044 receberam a segunda dose.

Até o momento, BH recebeu 572.270 vacinas, sendo 521.925 já distribuídas. São 486.820 da CoronaVac (Butantan/Sinovac) e 85.450 da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz).

A prefeitura vacinou, até aqui, 6.533 moradores e profissionais de asilos e residências terapêuticas públicas; 87.168 trabalhadores da saúde; e 223.534 idosos acima dos 67.

A partir desta terça (6/4), a prefeitura inicia a imunização dos idosos acima dos 66 anos. Todas as informações podem ser consultadas aqui.