BH: Redes de farmácia estão dispostas a reforçar vacinação, diz vereador

Vereador Léo (PSL), falou sobre a possível parceria entre farmácias e Prefeitura de BH para ampliar a aplicação das vacinas contra COVID-19 (foto: Bernardo Dias/CMBH) Duas grandes redes de farmácias da capital se colocaram à disposição para ajudar na vacinação contra COVID-19, caso a prefeitura tenha necessidade de reforço. A afirmação é do vereador Léo Burguês (PSL), durante uma reunião na tarde desta segunda-feira (05/04) na Câmara Municipal.

“Entrei em contato com o Jackson Machado (secretário municipal de Saúde) e a prefeitura tem capacidade de vacinar 30 mil pessoas por dia. Ele explicou que as redes de farmácia precisam estar com os enfermeiros cadastrados no Ministério da Saúde. Passei isso para eles (empresários) e alguns profissionais já até estão registrados” disse o vereador.

Além do possível reforço nas drogarias, Léo Burguês comentou sobre a pausa na vacinação durante o fim de semana: “As vacinas que estavam com a prefeitura, são até o 7º lote. Elas são a 2ª dose de quem já tomou a primeira, precisavam ser reservadas”.

Nesta segunda (05/04) a PBH retomou a vacinação e deu início à fila dos idosos com 67 anos completos até 30 de abril. Além disso, a partir de amanhã o público de 66 anos poderá receber o imunizante, de acordo com o calendário.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria