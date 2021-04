(foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press)

Desacreditada por muitos e classificadapor outros tantos como a vacina chinesa em tom pejorativo, inclusive pelo presidente Jair Bolsonaro, a CoronaVac garantiu 3,97 milhões das doses recebidas em Minas. A CoronaVac é produzida pelo laboratório chinês Sinovac e, no Brasil, envasada em parceria com o Instituto Butantan, ligado ao governo de São Paulo.

Dessa forma, o imunizante da China corresponde a 85,38% de todas as doses recebidas no estado. Os outros 14,62% são da AstraZeneca (116.600) e da Fundação Oswaldo Cruz (570.500).

Minas recebeu do Ministério da Saúde 4,65 milhões de doses de vacinas contra a COVID-19. Até esta segunda-feira (5/4), o estado já aplicou a primeira dose em 1,74 milhão pessoas e a segunda dose em 560 mil.

Para saber a velocidade da vacinação no estado, a Secretaria de Estado da Saúde orienta que é preciso considerar o total de doses recebidas, dividido pela metade, uma vez que cada indivíduo recebe duas doses.

As pessoas dos grupos prioritários que estão sendo vacinadas contra a COVID-19 em Minas, antes de receberem a agulhada, são informadas do fabricante e o lote do imunizante. Esse procedimento de informar o fabricante não ocorria em outras campanhas nacionais de imunização, como por exemplo, a campanha contra a gripe. Trata-se de um alerta adotado na vacinação contra o novo coronavírus.

Em números absolutos, Minas é o segundo estado brasileiro com maior número de doses aplicadas da vacina (1.937.782), ficando atrás apenas de São Paulo (5.652.431), de acordo com dados do Ministério da Saúde. No entanto, quando se avalia a proporção da população vacinada, Minas cai posições no ranking nacional.

O Ministério da Saúde informou na sexta-feira (1/4), o envio de 9,12 milhões de doses, a maior parte (8,4 milhões da Coronavac) e 728 mil da AstraZeneca/Oxford, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Além dessas doses, está prevista a chegada, neste sábado, de 2,1 milhões de doses da Fiocruz, totalizando mais de 11 milhões.

Dessa recente remessa, Minas receberá mais de 1 milhão de doses (1.016.650). Também a maior parte (943.400 doses) é da Coronavac e 73.250 da AstraZeneca/Oxford.

O Instituto Butantan infoma que a CoronaVac, em casos graves e moderados, tem eficácia de 100%. Para os casos leves, 78% e, nos muito leves, 50,38%. Isso significa que temos 50,38% menos chances de contrair a doença. Explica que se uma pessoa contrair a doença, há 78% de chance de não precisar de qualquer atendimento médico e 100% de certeza de que a enfermidade não vai se agravar.

A reportagem solicitou detalhamento da vacinação em Minas à SES-MG, mas até o momento, não recebeu retorno.

CORONAVAC NO CENTRO DA DISPUTA POLÍTICA





A CoronaVac esteve no centro da polêmica entre o presidente e o governador de São Paulo, João Doria. Ainda nos dias atuais há uma guerra das vacinas entre o governo paulista e o governo federal.

No final de março, o Butantan anunciou o início de ensaios clínicos de uma vacina desenvolvida com tecnologia nacional, a Butanvac. No mesmo dia, o Ministério da Ciência e Tecnologia anunciou o início dos ensaios clínicos da Versamune, desenvolvida em parceria pela Farmacore Biotecnologia em parceria com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo (USP).

Em 20 de outubro do ano passado, o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou a compra de 46 milhões de dose da Coronavac, medida que foi elogiada por governadores.

No entanto, um dia depois, Bolsonaro desautorizou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e suspendeu a compra do produto desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac com o Instituto Butantan, de São Paulo.