Fila para liberação de veículos causa aglomeração na porta do Detran, em BH

Aglomeração na porta do Detran-MG foi flagrada pelo Estado de Minas (foto: Gladyston Rodrigues/ E.M/ D.A Press)

Na manhã desta sexta-feira (12/3), muitas pessoas aguardavam na porta do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), na Avenida Santos Dumont, no Centro de Belo Horizonte. A aglomeraçãopela reportagem dose trata da liberação de veículos removidos em pátios credenciados do órgão, que é feita presencialmente.