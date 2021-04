COVID-19 em BH: prefeitura abre leitos de UTI e enfermaria e reduz ocupação

Belo Horizonte registrou queda nos três indicadores da COVID-19 nesta quinta-feira (08/04) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





LEIA MAIS 16:44 - 08/04/2021 Idosos de 64 anos serão vacinados nesta sexta (9/4), garante PBH

16:26 - 08/04/2021 Comerciantes da Feira dos Produtores rechaçam surto de COVID-19 no local

16:02 - 08/04/2021 COVID-19: Minas Gerais tem 13 variantes em circulação, diz levantamento 75,3%.



Nos leitos de UTI da rede do Sistema Único de Saúde (SUS), há 94,6% de taxa de ocupação, um leve aumento nas últimas 24 horas, uma vez que nessa quarta-feira (07/04) o índice era de 92,3%. São 570 vagas para pacientes com COVID-19. Por outro lado, houve queda na rede suplementar, de 95,7% para 91,6%. Neste, são 583 unidades. Somando as duas redes, o total é de 1.153 leitos. De acordo com o Executivo municipal, foram abertos mais um leito de terapia intensiva e outros cinco de enfermaria, ala que também apresentou queda no boletim desta quinta-feira, saindo de 77% paraNos leitos de UTI da rede do Sistema Único de Saúde (SUS), há 94,6% de taxa de ocupação, um leve aumento nas últimas 24 horas, uma vez que nessa quarta-feira (07/04) o índice era de 92,3%. São 570 vagas para pacientes com COVID-19. Por outro lado, houve queda na rede suplementar, de 95,7% para 91,6%. Neste, são 583 unidades. Somando as duas redes, o total é de 1.153 leitos.





Em relação às enfermarias para pacientes com COVID-19 na rede SUS a taxa aumentou de 79,5% para 80,1%. São 1.180 unidades no total. Na rede suplementar, houve queda de 74,2% para 69,8%, com um total de 1.047 vagas. Ao todo, são 2.227 leitos.





A transmissão do novo coronavírus caiu novamente em BH. O chamado fator RT, que estava em 0,96, agora está em 0,95. Isso quer dizer que a cada 100 pessoas doentes em BH, em média, mais 95 se tornam vítimas da pandemia. O dado não apresenta alta desde 15 de março, há 17 boletins.





Casos e mortes





O boletim epidemiológico divulgado pelanesta quinta-feira (08/04) indica que a capital mineira segue com os indicadores utilizados como ‘termômetro” dana cidade em. A taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva caiu de 94% para