COVID-19: MPMG apura subnotificação de casos em Carmo do Rio Claro

Prefeitura vai ter que explicar dados de COVID-19 ao MPMG (foto: Wikipédia/divulgação)

O Ministério Público de Minas Gerais () apura possíveldos casos deem Carmo do Rio Claro , no Sul de Minas. A prefeitura já foi notificada e tem prazo de 10 dias para explicar a diferença de registrosdo novoinformados ao estado.

De acordo com o promotor Cassiano Cassiolato, o Ministério Público continua com as apurações relacionadas à COVID-19. “Não só apurando a questão do enfrentamento em si, mas também se inteirando dos números que são produzidos ao longo da pandemia e informados ao estado”, diz promotor.

O promotor explica que os dados deapurados no somatório da rede pública com a rede particular não batem com o total informado pela prefeitura ao estado.

“No período de 1º de fevereiro a 23 de março, tanto a rede pública local, como a rede privada, informou ao MP que positivaram 377 casos de COVID-19. Não só informaram que positivaram, mas que esses números foram repassados ao estado. Por outro lado, a chefia em saúde epidemiológica informou que repassou ao estado 174 casos positivados. Já o estado informou ao MP que recebeu 322 registros de casos. Então temos números negativos para a notificação, se levarmos em consideração a quantidade da rede particular e a privada divulgada pelo estado, de menos 55 casos notificados. E se levarmos em consideração a rede particular e a rede pública com os dados da chefia municipal, teríamos a diferença de 203 casos”, afirma promotor.

Para esclarecer esse impasse, o Ministério Público já notificou a prefeitura. “Foi oficializado o pedido de esclarecimento ao secretário municipal de Saúde se houve algum erro ou uma sobreposição de números, para que esses números passem a bater”, ressalta.

De acordo com o último boletim municipal, Carmo do Rio Claro soma 576 pessoas infectadas pela COVID-19, sendo 20 mortes confirmadas. O Estado de Minas tentou entrar em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura, mas até o momento, não obteve retorno.

Volta às aulas

O Ministério Público também discute a elaboração dos protocolos sanitários do retorno às aulas presenciais.

“Não que seja o momento. Tanto em onda roxa ou em onda vermelha fica proibido o retorno às aulas presencias. Porem, dentro do que foi combinado na última reunião no dia 25 de fevereiro, o prazo de 20 dias para elaboração desses protocolos já se encerrou. O importante é que quando retrocedermos à onda amarela, nossos alunos possam retornar presencialmente e com segurança às aulas”, afirma.

