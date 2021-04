Capitólio: turistas teriam tentado entrar na cidade no porta-malas do carro

Barreira sanitária impediu que turistas entrassem na cidade pelo porta-malas do carro (foto: Ascom/Divulgação)

O prefeito de, no Sul de Minas, gravou um vídeo para pedir apoio da população em relação às medidascontra a. Cristiano Silva disse que teve turista que tentou entrar no município pelodo veículo. A cidade está na ondae adotoupara conter o avanço da doença.

Capitólio: turistas teriam tentado entrar na cidade no porta-malas do carrohttps://t.co/HrJor2U8H0 pic.twitter.com/0QhPyDs1Vr — Estado de Minas (@em_com) April 2, 2021

Capitólio e a entrada do condomínio Escarpas do Lago são destinos turísticos atraentes em Minas Gerais. Por isso, a prefeitura decidiu colocar barreiras sanitárias para frear o avanço do novo coronavírus neste feriado santo, mas fila de carros foi flagrada nessa quinta-feira (1º/4).

Fila de carro se formou na entrada de Capitólio e do condomínio Escarpas do Lago (foto: Carmo TV Web/Divulgação)

“Estamos no momento mais crítico dessa pandemia. Questões dos leitos hospitalares, aqui da nossa região, Passos, Piumhi, as cidades estão sobrecarregadas. Isso nos fez tomar medidas para esse feriado, que é um grande feriado esperado por todos. Infelizmente, tivemos que adotar essas medidas mais restritivas, onde estamos permitindo apenas os moradores e proprietários, que consigam comprovar, além dos parentes de primeiro grau. E a gente pede encarecidamente, não tragam amigos, tios, primos”, disse prefeito.

Mas mesmo assim, alguns turistas tentaram entrar na cidade pelo porta-malas do carro.

“Eu peço que a população de Capitólio se conscientize, não ajude as pessoas a burlar o decreto, as restrições. Tivemos notícias de pessoas entrando dentro do porta-malas de carro, pessoas tentando subornar entregadores de supermercado, taxi aéreo, ontem os helicópteros bombaram o céu de Escapas, de Capitólio. Peço a colaboração de todos. Estamos vivendo um momento muito crítico dessa pandemia, na questão da saúde, na questão da economia. Não é justo com pessoas que estão seno penalizadas. Ao pessoal do turismo há mais de seis meses sendo penalizados. O comércio. Por isso, eu peço que fiquem em casa. Vocês serão muito bem-vindos, mas esse é o momento da gente se resguardar”, ressaltou.

Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), Capitólio soma 618 casos confirmados de COVID-19, sendo 20 mortes confirmadas pela doença.





