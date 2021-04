COVID-19: Valadares registra maior média de casos e mortes em 2021

Na manhã desta sexta-feira (020/4), um caminhão foi carregado com cilindros vazios na porta da Policlínica Central, que tinha uma grande número de pessoas à espera de atendimento (foto: Tim Filho)





LEIA MAIS 14:29 - 02/04/2021 MG: novo lote de vacinas vai atingir faixa de 65 anos e forças de segurança

20:19 - 01/04/2021 COVID-19: abril começa com 14 mortes em Governador Valadares

18:28 - 01/04/2021 COVID-19: prostitutas em MG pedem prioridade na vacinação controle. O matemático Carlos Roberto Torrente, coordenador regional da Olímpiada Brasileira de Matemática, que desde a primeira semana epidemiológica de 2021 tem feitos e divulgado as médias do número de casos confirmados pela COVID-19 e a média de mortes causadas pela doença, apurou um resultado muito desconfortável na última semana de março. O recorde de mortes incomoda e revela que a situação está fora de. O matemático Carlos Roberto Torrente, coordenador regional da Olímpiada Brasileira de Matemática, que desde a primeira semana epidemiológica de 2021 tem feitos e divulgado asdo número de casos confirmados pela COVID-19 e a média de mortes causadas pela doença, apurou um resultado muito desconfortável na última semana de março.





Na 13ª semana, a média de mortes atingiu 40,5. Na 12ª semana, a média foi 27,5. A evolução espantosa se deve ao colapso no atendimento às pessoas acometidas pela COVID-19, que tem um número expressivo de pacientes na fila de espera por um leito na UTI COVID-19 SUS.





Os dados com números de casos de COVID-19 e mortes causados pela doença em Governador Valadares, com a média de casos e mortes, calculadas pelo matemático Carlos Roberto Torrente (foto: Carlos Roberto Torrente Divulgação) dobrou. A incidência da doença também aumentou nas últimas semanas, especialmente na 13ª, com 936,50. Em relação à 12ª semana, o número de casos praticamente





É visível o grande número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em Governador Valadares. Na Policlínica Central, ao lado do Hospital Municipal, o número de pessoas à espera de atendimento para fazer o teste COVID-19 é grande. Dia e noite, a recepção da Policlínica está sempre cheia.





Nesta sexta-feira (02/04), a movimentação na Policlínica foi intensa. Pela manhã, um caminhão de pequeno porte estava estacionado na porta da Policlínica buscando cilindros de oxigênio vazios para o reabastecimento.





A divulgação do númerode mortes porem, com 14 mortes na quinta-feira (1º/04), deixou muita gente assustada. A ocupação dos leitos UTI COVID-19 SUS nos hospitais da rede pública e nos leitos UTI da rede particular se mantém 100% comde espera superior a 40 pacientes.