COVID-19: Sabará abre cadastro para vacinar idosos de 64 a 67 anos

Sabará vacinará idosos de 64 a 67 anos na semana que vem. Cadastro para esta fase já está disponível no site da prefeitura (foto: Prefeitura Sabará/Divulgação)

Outras cidades como Esmeraldas, Nova União, Raposos, Brumadinho e Igarapé vacinarão nesta fase idosos a partir de 65 anos.

cadastro está sendo feito pelo formulário disponível no Em Sabará, oestá sendo feito pelo formulário disponível no site da prefeitura ou pelo telefone da Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência do idoso. Será necessário informar nome completo, data de nascimento, endereço, CPF, telefone de contato, e-mail de contato e nome do responsável, se necessário.

Após o cadastro, a Secretaria Municipal de Saúde entrará em contato via e-mail para informar sobre o agendamento para a aplicação da primeira dose. Os idosos dessa faixa etária que já são atendidos pelo Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) são automaticamente incluídos no cadastro.

O sistema drive thru será no Centro Administrativo Hélio Geraldo de Aquino (Antigo Largo do Marquês), na região central, e também na Rua Mariana (próximo à Casa Azul), em General Carneiro. As demais regionais de saúde como Fátima, Alvorada, Ravena, Borba Gato também aplicarão as vacinas.

Ampliação da UPA possibilitará mais leitos destinados à COVID-19

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sabará, no Bairro Nações Unidas, está passando por obras emergenciais. O objetivo é possibilitar a abertura de 20 novos leitos de observação de urgência e emergência na cidade, bem como a ampliação da área de atendimento de pacientes.

De acordo com o prefeito Wander Borges, a construção será finalizada e entregue ainda neste mês. "Estamos vivendo uma das fases mais críticas na saúde no município, reflexo da pandemia mundial da COVID-19. Por isso, decidimos ampliar a nossa UPA, garantindo assistência a um maior número de pessoas."

A UPA Sabará tem 40 leitos de observação, sendo 12 de UTI, que estão nos moldes de um hospital de campanha (equipados com respiradores), com capacidade de atendimento aos casos mais graves do novo coronavírus.

Obra de ampliação da UPA Sabará foi iniciada e a previsão é que seja concluída ainda em abril (foto: Prefeitura de Sabará/Divulgação)

Estes cinco municípios que pertencem a Grande BH correspondem por 54% das solicitações de internações dos 49 municípios que pediram auxílio à Central de Leitos este ano.