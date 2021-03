Sabará antecipa vacina em idosos de 75 anos e abre cadastro para mais de 70

Vacinação em idosos de 75 anos foi antecipada e, em algumas regionais, ocorrerá nesta quarta-feira (24/3), em sistema drive thru (foto: Prefeitura Sabará/Divulgação)

Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), recebeu nova remessa de vacinas contra a COVID-19 e abriu cadastro para o agendamento de idosos acima de 70 anos. As novas doses possibilitaram, também, a antecipação da imunização em pessoas de 75 anos que será feita nesta quarta-feira (24/3). Com o novo lote, a cidade recebeu 2.860 unidades dos imunizantes.



Os idosos de 75 anos receberão a primeira dose da vacina no sistema drive-thru. A aplicação das doses ocorrerá no Centro Administrativo He%u0301lio Geraldo de Aquino (Antigo Largo do Marque%u0302s), regia%u0303o Central, e também na Rua Mariana (próximo a Casa Azul, em General Carneiro. O hora%u0301rio sera%u0301 das 8h a%u0300s 14h. Sera%u0301 necessa%u0301rio apresentar comprovante de enderec%u0327o, identidade e CPF.



Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, o horário para vacinação de cada idoso será informado pelo e-mail cadastrado. É importante verificar esta mensagem antes de se deslocar para receber a dose.



A vacinação desta faixa etária nas demais regionais de saúde, como Fa%u0301tima, Alvorada, Ravena e Borba Gato, manterá o cronograma e será na terça-feira (30/3).





Cadastro para 70 anos já está sendo realizado