Sexta-feira da Paixão será marcada por atos simbólicos na histórica Sabará

O Teatro Municipal de Sabará ganhou iluminação especial em alusão ao sofrimento de Cristo e à onda roxa, fase mais restritiva do Programa Minas Consciente. (foto: Alden Starling/Divulgação)

Os ritos religiosos da Semana Santa são tradições seculares nas cidades históricas. Mas por causa da pandemia do coronavírus, eles estão sendo revistos. Em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), as apresentações e procissões foram canceladas pelo segundo ano consecutivo. O período reunia cerca de 15 mil pessoas na cidade e o turismo religioso lotava hotéis e pousadas.

Apesar de cancelar os eventos a cidade fará atos simbólicos para a perpetuação da memória afetiva e histórica. Às 4h da madrugada da Sexta-feira da Paixão ocorria a via sacra, uma procissão centenária que saia da Igreja de São Francisco e chegava na capela do Senhor Bom Jesus, ponto mais alto do Centro Histórico. Além da importância religiosa havia o preparo teatral que tornava todas as celebrações um momento especial.

Centenas de fiéis acompanhavam a procissão da via sacra, na Sexta Feira da Paixão em Sabará. Tradicionalmente ocorria na madrugada. (foto: Alden Starling/Divulgação)

“Vinha muita gente de fora, as pousadas e hotéis ficavam lotados. Tem um exemplo de um turista carioca que há 15 anos vinha acompanhar as nossas celebrações. Ele vinha na quinta-feira Santa e ficava até à Páscoa”.

Nesta sexta-feira (2/4), para relembrar a centenária procissão que ocorria de madrugada, às 7h30, uma fumaça roxa será lançada no lado externo da Capela do Senhor Bom Jesus. O objetivo é fazer alusão à onda roxa no qual a cidade está atualmente e conscientizar a população ao momento crítico da Pandemia.

Outro ato simbólico é a luz roxa que, desde o Domingo de Ramos, ilumina o Teatro Municipal. A cor simboliza o luto pelo sofrimento de Cristo e também faz referência à onda roxa do Minas Consciente. O local continuará iluminado até o próximo sábado (3/4).

Para o prefeito Wander Borges, essas ações visam manter viva a memória e também esperançar a comunidade. "Apesar de singelas, as ações têm um significado muito forte. A Semana Santa em Sabará sempre nos reservou momentos para fortalecermos a nossa fé. Nesse momento crítico, mais do que nunca, precisamos ter esperança de que, assim como nossas tradições, a fé vai prevalecer".

