COVID-19: Itaúna consegue o credenciamento de mais 17 leitos

Itaúna já passou a marca de 100 mortes causadas pela doença (foto: Prefeitura de Itaúna/Divulgação)

, no Centro-Oeste de Minas, conseguiu o credenciamento de mais leitos de enfermaria epara tratamento da. O pedido para as novas vagas surgiu do consenso entre a prefeitura e a Casa de Caridade Manoel Gonçalves de Souza Moreira em decorrência do número crescente de novos casos nas últimas semanas.

O município conseguiu a habilitação de sete novos leitos para enfermaria, que agora passa a ter 22 vagas, e 10 novos leitos para CTI, que passa a ter 20 vagas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os leitos de CTI aguardam a habilitação, mas o recurso de custeio já foi garantido pelo estado com esse credenciamento. Os novos leitos CTI ecomporão o quadro de vagas do Plano Operativo Macrorregional. Vale ressaltar que o Hospital Manoel Gonçalves atende pacientes da microrregional, que além de Itaúna conta com as cidades de Itatiaiuçu, Piracema e Itaguara.

Para o prefeito Neider Moreira (PSD) a habilitação dos novos leitos é um alivio. "Com certeza ajudará, e muito, nesse momento delicado que passamos, não só Itaúna mas todo o estado de Minas Gerais e o Brasil. Reforçamos que, mesmo com o credenciamento, há a questão delicada dos funcionários, que estão exaustos. Portando pedimos a todos que continuem com os cuidados básicos e nos ajudem a passar por esse momento.”

De acordo com o último boletim epidemiológico, o município já soma 6.873 casos de pessoas infectadas pelo coronavírus. Além disso, 106 óbitos já foram confirmados e 403 casos estão ativos. Dentre os novos casos confirmados, há um bebê de dois anos e uma criança de oito.

“Só vamos vencer a pandemia quando cada um fizer de fato a sua parte e assim colaborarmos com o todo. Agradecemos a todos que se empenharam nesta conquista e que a população nos ajude com o isolamento social, uso de máscara, distanciamento e higienização", disse o prefeito.