Passos recua e libera alguns serviços com medo do desabastecimento

Prefeito grava vídeo para explicar novas medidas contra a COVID-19 (foto: Reprodução Facebook)

A Prefeitura de, no Sudoeste de Minas, recuoue liberou alguns serviços com medo do desabastecimento. Comerciantes pressionaram a administração municipal por causa do estoque de peixes para atender a demanda na Semana Santa.O decreto foi alterado e permite o atendimentoem mercados, hipermercados, açougues e padarias.

O último decreto publicado pela prefeitura começou a valer nesta terça-feira (30). O documento endurecia ainda mais as medidas restritivas contra a, como a proibição de cultos, fechamento de agências bancárias, casas lotéricas, açougues, além da lei seca e o funcionamento dos supermercados por delivery.

Nesta quarta-feira (31/3), um vídeo do dono de um açougue mostrando o balcão de carnes e peixes repercutiu na cidade. O estoque foi abastecido por causa da Semana Santa.

“Estamos aqui para atender todos vocês, mas, infelizmente, o prefeito nos avisou em cima da hora e meu produto é todo perecível. Não tem como eu descartar nada no momento. Nos preparamos para Semana Santa. Isso aqui é tudo peixe. Mas nós respeitamos nossos clientes. Isso aqui é tudo entrega. Temos o Hospital São José, o asilo para entregar carne. Mas se vocês quiserem comprar carne, a região está toda aberta. Eu liguei hoje cedo. O que acontece é que manda para a gente os pacientes da região, enche a Santa Casa, mas o comerciante não pode pagar caro como estamos sofrendo”, reclamou o comerciante.

Em seguida, o prefeito Diego Oliveira voltou atras e liberou o atendimento presencial em mercados, hipermercados, açougues e padarias. O documento foi alterado e segue até o dia 4 de abril.

“Simplesmente, porque estamos pensando nas pessoas mais necessitadas. Estamos preocupados com o desabastecimento. Pessoas mais abastadas têm facilidade de ter produtos em sua casa. Já as pessoas que não têm tanta condição podem vir a sofrer o desabastecimento. Recuamos nesse sentido e peço a compreensão de todos. Mas não aglomerem. Só vão ao mercado com necessidade”, disse o prefeito.

Passos tem 4.444 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, 104 óbitos confirmados e 36 hospitalizados.

