COVID-19: população precisa colaborar na Semana Santa, alertam médicos

Saúde de BH deixou a zona de colapso, mas ocupação dos leitos de UTI continua acima dos 90% (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 23/03/2021)

Muita gente folga em Belo Horizonte a partir desta quinta (1º/4), diante da Semana Santa. Com ocupação geral dos leitos de UTI para COVID-19 em 94,7%, a população de BH precisa colaborar contra uma proliferação em massa do novo coronavírus durante os dias de descanso e evitar um novo colapso do sistema de saúde.

É o que alerta o Sindicato dos Médicos de Minas Gerais (Sinmed/MG) em nota enviada à imprensa nesta quarta (31/3).

"Ainda é necessário aumentar o esforço da população nas medidas de isolamento social e de precaução individual, redobrando os cuidados durante os feriados da semana santa para que não ocorra novo aumento de casos, o que provocaria uma situação de colapso total", alertou a entidade.

A nota do Sinmed também traz dados sobre a COVID-19 na cidade. O sindicato informa que a ocupação dos leitos de UTI na cidade é de 98%. Nesta quarta, porém, boletim da prefeitura traz o dado de 94,7%.

Ainda de acordo com a entidade, 772 pacientes estão em ventilação mecânica em BH, o que é um recorde na pandemia.

O Sinmed também alerta para um “colapso secundário”. Isso acontece, segundo a entidade, em salas de pronto-atendimento dos hospitais, que estão lotadas de pacientes com COVID-19, sem espaço para assistir pessoas com outras complicações.

“É preciso reconhecer e aplaudir o esforço dos colegas das emergências e das unidades de internação que continuam fazendo um esforço impressionante para manter estabilizados esses pacientes muito graves que aguardam a vaga de UTI”, informa o Sinmed.

Casos e mortes

BH chegou a 3.224 mortes por COVID-19 nesta quarta. São 22 a mais que no balanço anterior.

Só em março, a prefeitura contabilizou 478 vidas perdidas pela virose, o que deixa o mês atrás apenas de fevereiro no quesito.

Já em termos de casos, a PBH registrou mais 1.719 neste último levantamento. Foram 32.477 diagnósticos só no mês passado.

Esse sim, um recorde da pandemia da COVID-19. BH já soma mais testes positivos para o coronavírus neste ano que em todo 2020: 79.551 contra 63.224.

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Vídeo explica porque você deve aprender a tossir

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.