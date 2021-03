Onda roxa: veja o que funciona e o que ficará fechado em BH na Semana Santa

Supermercados ficarão fechados no domingo por determinação da prefeitura (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Para conter o avanço dos casos e mortes por coronavírus, Belo Horizonte manterá todo o comércio restrito durante os quatro dias do feriado da Semana Santa, que começará a partir desta quinta-feira (1º/4). Por isso, a população precisa se planejar o quanto antes para evitar surpresas.

O decreto assinado pelo prefeito Alexandre Kalil em 6 de março continuará sendo a base para o protocolo adotado pelo município, com proibição do funcionamento de todos os serviços não-essenciais, como bares e restaurantes (exceto para delivery), cinemas, feiras, escolas, lojas de vestuário, academias, eventos e parques. A mesma regra vai valer para esta Sexta-feira da Paixão (2/4) e para o sábado (3/4).





O município vai liberar apenas que os serviços essenciais abram as portas. Nesse caso, estão incluídos supermercados, farmácias, padarias, açougues, mercearias, comércio de laticínios e frios, lojas de material elétrico e hidráulico, entre outros.





No domingo de Páscoa (4/4), por sua vez, o protocolo adotado pela Prefeitura de Belo Horizonte será diferente, restringindo parte das atividades essenciais, a exemplo do que ocorreu no último domingo (28/3).





Segundo a PBH, continuarão podendo funcionar artigos farmacêuticos, postos de combustíveis para veículos automotores, artigos farmacêuticos, com manipulação de fórmula, óticas, artigos médicos e ortopédicos, e comércio de medicamentos veterinários. Os centros de saúde e hospitais permanecerão com as portas abertas.

Belo Horizonte entrou na onda roxa do programa Minas Consciente por determinação do governo de Minas, depois da situação caótica vivida pelas regiões com relação à oferta de UTIs em todo o estado.

Com isso, a cidade seguirá com toque de recolher das 20h às 5h e proibição de festas e eventos com aglomeração, além de contar com a fiscalização da Guarda Municipal nas ruas. A prefeitura já havia determinado o fechamento de praças, incluindo a Praça Sete, considerado o coração de BH.

A cidade já passa de 3,2 mil mortes e mais de 140 mil casos desde o início da pandemia, em março do ano passado





Confira o que pode funcionar:

QUINTA, SEXTA-FEIRA E SÁBADO (DIAS 1º,2 E 3/4)





Supermercados

Padarias

Casas de carnes

Mercearias

Lojas de material elétrico e hidráulico

Agências bancárias

Casas lotéricas

Bancas de jornais

Agências de correios e telégrafos

Comércio de laticínios e frios

Peixarias

Indústrias em geral

Combustíveis

Farmácias

Óticas

Comércio veterinário

Artigos médicos e ortopédicos









DOMINGO DE PÁSCOA (4/4)





Artigos farmacêuticos

Combustíveis para veículos automotores

Artigos farmacêuticos, com manipulação de fórmula

Artigos de ótica

Artigos médicos e ortopédicos

Comércio de medicamentos veterinários