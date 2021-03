COVID-19: taxa de ocupação de leitos de UTI fica abaixo de 100% em BH

Nesta terça-feira, dia 30, foram abertos na rede particular 38 leitos de UTI COVID e 15 leitos de enfermaria COVID (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press)

Ampliação de leitos

dede leitos devoltou a ficar abaixo de 100% em BH, informou a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) nesta terça-feira (30/3). A redução foi causada pela abertura de novos leitos. De acordo com os dados, a taxa de ocupação geral de UTI para COVID-19 – que inclui SUS e particular – diminuiu de 100,7%, registrados nesta segunda-feira (29/3), para 97,2% nesta terça-feira. A última vez que esse indicador ficou abaixo dos 100% foi em 18 de março.Nesta terça-feira (30/3), foram abertos na rede particular 38 leitos de UTI COVID e 15 leitos de enfermaria COVID.Somente neste mês, foram abertos 243 leitos de UTI para COVID-19 na rede pública da capital mineira. Atualmente, são 526 unidades de terapia intensiva, totalizando o maior número de leitos de UTI desde o início da pandemia. Com isso, a taxa de ocupação no SUS segue estável em 96,2%.No mesmo período, foram abertos 398 leitos de enfermaria COVID na rede pública, alcançando 1.175 unidades."Mesmo com a redução é imprescindível que a população continue fazendo a sua parte mantendo o distanciamento social, uso da máscara e a correta higienização das mãos", pediu a PBH.