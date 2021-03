Lagoa Santa tem recorde de 10 mortes por COVID-19 em dois dias

Um quarto das mortes registradas em Lagoa Santa desde o início da pandemia foram registradas somente neste mês (foto: Reprodução/Facebook)

Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, teve recorde de mortes confirmadas por COVID-19. Foram 10 óbitos em dois dias, de acordo com o boletim epidemiológico dessa segunda-feira (29/03). Todas as 10 vítimas da doença eram idosos acima de 60 anos, oito mulheres e dois homens.

Dois idosos que tiveram a morte confirmada nesses dois dias, um de 85 anos e outro de 89, foram internados com sintomas da doença em 9 e 10 de março, respectivamente. A vacinação para o grupo de 85 anos a 89 anos, segundo o boletim semanal de vacinação de Lagoa Santa, teve início em 4 de março, tempo insuficiente para eles terem tomado as duas doses do imunizante.

Ainda de acordo com o mais recente boletim semanal de vacinação, atualizado em 23 de março, 487 idosos acima de 75 anos tomaram as duas doses da CoronaVac e 1.348 idosos tomaram a primeira dose.



Já os profissionais da saúde suplementar como dentistas, veterinários e educadores físicos, por exemplo, e os profissionais da atenção básica, vigilância em saúde e linha de frente receberam 2.045 doses.