Vacina da COVID-19: em 2 anos, UFMG terá laboratório para acelerar pesquisa

Pesquisadores do CTVacinas realizam várias linhas de pesquisa no enfrentamento à COVID-19 (foto: Jorge Lopes/EM/DA PRESS)





A dependência do Brasil de tecnologia externa para a produção de vacinas contra a COVID-19 deixou evidente um gargalo na inovação científica do país. Embora tenha centros de pesquisas de ponta em universidades e institutos públicos, o país ainda depende de parceria com laboratórios estrangeiros para a produção do insumo farmacêutico ativo (IFA).

Essa deficiência ficou evidente quando houve risco de atraso na produção da CoronaVac, no Instituto Butantan, e da Astazeneca/Oxford pela Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz) devido às dificuldades de importação dos insumos da China e da Índia. No entanto, esse gargalo também é o entrave para a produção de uma vacina com tecnologia totalmente nacional.





ButanVac, apresentada como Na sexta-feira (26/3), o Instituto Butantan anunciou pedido de autorização para apara os ensaios clínicos da, apresentada como vacina com tecnologia 100% nacional , mas, logo depois, a informação foi contestada, uma vez que usava tecnologia de uma universidade americana no desenvolvimento.

No mesmo dia foi anunciada pelo Ministério da Ciência e da Tecnologia anunciou a Versanume, desenvolvida pela faculdade de medicina de Ribeirão Preto, da USP, em parceria com a Farmacore e a PDS Biotechnology, dos Estados Unidos.

No entanto, apesar dos anúncios, o Brasil está atrás, no cenário mundial, na produção de vacinas. Isso se deve não à capacitação de nossos cientistas, mas à falta de ofertar a eles infraestrutura. Carecem laboratórios construídos com material e infraestrutura de equipamento específica para essa produção. As estruturas mais avançadas estão no Butantan e a FioCruz BioManguinhos, que ainda precisam de parcerias com laboratórios estrangeiros para produzir a vacina para a COVID-19.

"A UFMG não tem essa estrutura para preparar a formulação com as condições exigidas pela Anvisa para se fazer testes em humanos e nem o pessoal de Ribeirão Preto me parece que a formulação foi feita no exterior", diz a professora Santuza Teixeira, uma das pesquisadoras do CTVacinas.

GARGALO DE LABORATÓRIOS ATRASA PESQUISAS

CTVacinas realiza testes pré-clínicos (foto: Jorge Lopes/EM/DA PRESS)

O gargalo atrasa a pesquisa de vacinas no Brasil, neste momento de luta contra o tempo para derrotar o novo coronavírus. “Fazemos a prova de conceito, mas, na hora de fazer testes clínicos, não temos estrutura preparada para isso”, revela a pesquisadora. Não se trata de uma deficiência da UFMG, mas um problema dos cientistas em todo o Brasil. “Em larga escala temos as fábricas de vacinas. O que está faltando é esse meio do caminho”.

“O gargalo é a produção do lote piloto da vacina, que precisa ser feito em condições que permitam utilizar em seres humanos. Produzimos em condições para fazer ensaios em cobaias. Vamos ter que fazer outra estrutura de laboratório certificado para esse tipo de ensaio”, revela a

professora.





Se a UFMG dispusesse dessa estrutura, os pesquisadores poderiam realizar os testes pré-clinicos nessas condições. “Produzimos esses materiais para fazer os testes pré-clínicos em condições que não são exigidas pela Anvisa. Se a gente tivesse feito esses testes com material produzido em boas práticas de fabricação a gente já poderia submeter para a Anvisa os resultados de testes em animais”, diz.

Os pesquisadores devem enviar os resultados obtidos nos próximos dias, mas poderão ter que refazer nas condições para testes em humanos. "A estrutura para produção de vacina no Brasil ficou, cada vez mais, limitada. Agora as pessoas perceberam que foi deixada de lado essa demanda. Agora está claro que o MCT que a gente precisa ter mais estruturas do tipo Bio Manguinhos, Instituto Butantan”, afirma.

NÃO HÁ DISPUTA ENTRE VACINAS, ALERTA PESQUISADORA





A pesquisadora alerta para evitar o que ela chama de "corrida de obstáculos" em relação à produção de uma vacina com tecnologia nacional. "Cada vacina é feita utilizando uma plataforma diferente, processos diferentes. Elas não são todas iguais. Então, a gente não tem informação sobre o estágio que chegou a vacina de Ribeirão Preto e a vacina do Butantan", afirma.

A pesquisadora diz que o melhor é evitar comparações e a politização dos estudos. "A vacina da UFMG continua no processo dentro do que a gente vinha planejado". Os pesquisadores pretendem encaminhar esse pedido junto à Anvisa o mais rápido possível. "Isso não vai acontecer na semana que vem", completa.





A pesquisadora esclarece que o desenvolvimento da vacina no CTVacinas está andando no tempo possível para manter a segurança e todas as etapas com muito cuidado. "Existe uma questão política por trás. É uma de São Paulo, do Butantan, a outra é de uma universidade federal e a outra de uma universidade estadual. A gente não quer entrar nesta discussão", diz.

A eficácia de cada uma das vacinas nacionais só será conhecida ao fim do ensaio clínico, que é dividido em três fases. "Ainda não temos resultados com os primatas não humanos, que são os macacos que a gente está testando"





Ela esclarece que o mais importante é obter a formulação que vai ser usada nos testes clínicos. "O que está sendo utilizado com os primatas não humanos é uma formulação que ainda não é aprovada para ser utilizada em humano. Estamos em processo porque exige estrutura de laboratório que é muito mais sofisticada que a estrutura que se tem hoje dentro da UFMG.





A reportagem entrou em contato com a Anvisa, Instituto Butantan e FioCruz e aguarda o retorno.