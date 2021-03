COVID-19: Idosos de 70 anos são vacinados nesta terça-feira (30/03) em BH

Vacinação dos idosos de 70 anos dá continuidade à programação da PBH para essa semana (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

Chegou a vez de osde 70 anos seremcontra aem Belo Horizonte. Nesta terça-feira (30/03), pessoas da faixa etária devem comparecer aos postos de imunização da cidade para receber a primeirada vacina.

Nos 155 centros de saúde da capital mineira, aé realizada das 7h30 às 16h30, e nos seis postos drive-thru, das 8h às 16h30.

O idoso deve levar documento de identidade e um comprovante de residência. Para evitar aglomerações, a Secretaria de Saúde Municipal recomenda a presença de apenas um acompanhante por pessoa.

Confira onde os postos para veículos estão localizados atualmente:

Cop/BHTrans (Avenida Engenheiro Carlos Goulart, 900, Buritis)

UFMG (Avenida Antônio Abrahão Caram, 763, Pampulha)

Boulevard Shopping (Entrada pelo estacionamento da Rua Professor Otaviano Almeida, Santa Efigênia)

Minas Shopping (Doca 3, Avenida Cristiano Machado, 400, União)

Corpo de Bombeiros (Rua Piauí, 1815, Funcionários)

Poeint Regional Barreiro (Praça Modestino Sales Barbosa, 50, Flávio Marques Lisboa)

Seguindo a programação da PBH, nesta quarta-feira (31/03), a vacinação será reservada exclusivamente à aplicação da segunda dose, conforme agendamento do cartão de vacina. Serão 72 postos disponibilizados apenas para essa finalidade.

Pessoas com mobilidade reduzida ou acamados podem fazer um cadastro para solicitar à prefeitura que recebam a vacina em casa.

Movimento na manhã de vacinação

A reportagem do Estado de Minas esteve no posto drive-thru no Corpo de Bombeiros, localizado no bairro Funcionários, Região Centro-Sul.

Assim como no fim de semana, quando profissionais da saúde acima dos 60 anos começaram ser vacinados, a manhã nesta segunda no ponto de imunização foi de movimento intenso. A fila de veículos estava com cerca de 400 metros de extensão e os idosos aguardavam, em média, vinte minutos para receber o atendimento.

Hélio de Andrade Goulart, de 70 anos, diz estar aliviado após receber a primeira dose da vacina (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

O corretor de imóveis Hélio de Andrade Goulart, de 70 anos, diz que ficou cerca de 50 minutos na fila de espera para ser vacinado, mas não reclama. Ele é a primeira pessoa da sua família a receber a primeira dose docontra o

"Já avisei todo mundo que fui vacinado, todos ficaram emocionados. Até mesmo minha filha que mora na Suíça já me ligou para me parabenizar. No dia 28 de abril volto para a segunda dose”, comemorou Hélio.

Vacina a passos lentos

Segundo dados da prefeitura de Belo Horizonte, até o momento, a cidade vacinou 253.660 pessoas com a primeira dose e 90.704 em segunda dose dos imunizantes. Os idosos foram os mais vacinados entre os grupos prioritários até então, com 161.132 de aplicações em primeira dose e 23.131 de segunda dose.

Nesta segunda-feira (29/03), o Estado de Minas divulgou um levantamento feio com base em dados das secretarias estaduais de Saúde que mostrou que Minas Gerais está entre as unidades federativas que, percentualmente, menos imunizaram os habitantes até agora no país.