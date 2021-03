COVID-19: Valadares registra mais 10 mortes e tem 40 na fila da UTI

Na esquina das ruas Rui Barbosa e São João, em meia à escuridão, havia um grande número de pessoas a espera da triagem COVID-19, na Policlínica Central (foto: Tim Filho)









Entre os 40 pacientes que estão na fila, está o Coronel Luiz Carlos Miranda de Menezes, 48 anos, da reserva da Polícia Militar de Minas Gerais. Ele foi candidato a prefeito de Governador Valadares nas Eleiços 2020, pelo PRTB.





A taxa de ocupação nos leitos UTI COVID-19 nos hospitais públicos, Hospital Municipal e Hospital Bom Samaritano, é de 100%. A capacidade do HM é para 30 pacientes na UTI. No HBS, os leitos são para 28. Dos 58 leitos disponíveis, 50 estão ocupados por pacientes de Governador Valadares e 8 por pacientes vindos da Macrorregião de Saúde de Valadares.





Apesar da situação caótica causada pela COVID-19, a SMS continua com o plano de vacinação em dia. Nesta segunda-feira, a SMS anunciou a abertura de mais dois pontos de vacinação, nos bairros Santa Terezinha e Turmalina.





O atendimento nesses dois pontos e nos outros já existentes começa nesta terça-feira (30/3), com a vacinação dos idosos a partir de 69 anos, que também serão vacinados na quarta (31/3) e quinta-feira (1/4). O atendimento será de 8h às 12h.





Os novos pontos são:

ESF Santa Terezinha (Rua Omar Magalhães, 940 - Bairro Santa Terezinha) e ESF Turmalina I e II (Rua Cedro, s/nº - Bairro Turmalina).

registrou, nesta segunda-feira (29/3), no Boletim Epidemiológico expedido pela Secretaria Municipal de Saúde, mais 10por COVID-19 nos hospitais da cidade. No sábado (27/3), foram registradas 6 mortes. Isso significa que o fim de semana foi trágico, com 16 mortes e 636 novos casos da doença.