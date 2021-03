Quase um lockdown: Formiga fecha até supermercados por uma semana

A cidade ultrapassou os 6 mil casos confirmados de COVID-19 (foto: Divulgação/Prefeitura de Formiga)

Supermercados, padarias, açougues e mercados não poderão abrir as portas em Formiga, Centro-Oeste de Minas Gerais, pelos próximos sete dias. O fechamento de quase toda a atividade econômica do município foi publicado em um novo decreto assinado pelo prefeito Eugênio Vilela para conter o avanço da COVID-19. A cidade bateu 160% de ocupação hospitalar.

Quase um, o funcionamento do comércio de maneira presencial está proibido a partir desta segunda-feira (29/3). Oserá autorizado somente para fornecimento de peças e suprimentos automotivos, insumos de informática e telefonia móvel, bem como de gêneros alimentícios. A retirada no local também está proibida.

Serviços advocatícios, contábeis, manutenção de aparelhos de informática e de telefonia móvel podem funcionar apenas de maneira remota ou com atendimento domiciliar.

Bancos, lotéricas e congêneres, também não poderão abrir, devendo ser mantido apenas o funcionamento do autoatendimento, bem como os serviços prestados por meio do aplicativo da agência bancária.

A comercialização de bebidas alcóolicas, inclusive via delivery, está vedada.



Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos, incluindo lava-jatos, deverão suspender o funcionamento.

A circulação de pessoas será permitida somente para acesso aos serviços que estão autorizados a funcionar, e os fiscais podem pedir comprovação.



Os “cartões do idoso” emitidos pela empresa de transporte público coletivo urbano foram suspensos.

O novo decreto mantém a proibição da locação de imóveis e espaços privados, incluindo sítios, salões e casas nos balneários para a realização de eventos particulares.



Barreiras sanitárias serão instaladas em pontos estratégicos.



Permitidos a abrir

A maioria dos segmentos permitidos a abrir está ligada ao setor de saúde ou alimento.

Farmácias e drogarias

Postos de combustíveis

Oficinas de veículos automotores e de propulsão humana

Comércio de gases industriais e medicinais

Indústria de alimentos

Serviço de transporte público e privado de passageiros

Serviços públicos da Administração Pública, a serem definidos em ato próprio do Poder Executivo Municipal

Serviços de assistência veterinária

Serviços assistenciais de saúde voltados aos atendimentos de síndromes gripais, de urgência, pré-natal e vacinação

Serviços de fisioterapia de urgência e atendimentos domiciliar, permitido também o serviço de podologia tão somente para o atendimento domiciliar

Serviços de hotelaria, hospedagem, pousadas e congêneres para uso de natureza residencial, bem como isolamento em caso de suspeita ou confirmação de COVID-19

Serviços de carga e transporte voltados ao atendimento da cadeia de alimentação

Serviços de conservação e limpeza, domésticos e de cuidadores e terapeutas

Segmentos industriais cuja natureza do serviço prestado exija seu funcionamento de maneira ininterrupta e desde que inexista circulação de pessoas estranhas ao quadro de funcionários da empresa

Quem descumprir as normas poderá ser multado em pelo menos R$ 67,31 e ter o estabelecimento interditado por no mínimo 20 dias e no máximo 60.



O decreto também prevê a responsabilização criminal. As restrições são válidas até o dia 04 de abril.



Liminar negada

A Associação Mineira de Supermercadistas entrou com pedido de liminar para barrar o decreto, porém o juiz Rafael Guimarães Carneiro indeferiu.

Na decisão, o magistrado entendeu que “não houve o fechamento de atividades consideradas essenciais, como o ramo supermercadista, mas sim a proibição de atendimento presencial, sendo mantida a possibilidade de realização de compras através do sistema delivery”.

Pior mês

Março foi o pior mês desde o início da pandemia. Nos 25 primeiros dias, a cidade já contabilizava casos confirmados e de mortes superiores a todo o acumulado do ano passado.



Formiga soma 6.088 confirmações da COVID-19 e 113 vidas perdidas.

Pela primeira vez, desde o início deste mês, a taxa de ocupação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ficou abaixo de 50%. Já na enfermaria, 91% dos leitos estavam ocupados até a tarde desta segunda-feira (29/3).

*Amanda Quintiliano especial para o EM

