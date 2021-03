Formiga supera em um mês todas as mortes por COVID registradas em 2020

UPA atenderá apenas pacientes de COVID-19 (foto: Divulgação/Prefeitura de Formiga)

Formiga, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, vive a fase mais crítica da pandemia do novo coronavírus. A cidade de 67,8 mil habitantes superou, apenas em, todas as confirmações eem decorrência da doença registradas durante todo o ano passado. Em um dia foram quatro óbitos.

Entre março a dezembro de 2020, a cidade contabilizou 2.021 confirmações de COVID-19 e 34 mortes. Nos 25 dias de março, foram 2.042 casos confirmados e 35 óbitos. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde.

No acumulado de 2021, já são 64 vidas perdidas por complicações da COVID-19 e 3.415 novos casos. Considerando todo o período da pandemia, Formiga soma 5.690 pessoas contaminadas e 98 mortes.

Sistema em colapso

Desde o início deste mês a cidade enfrenta o colapso no sistema de saúde com ocupação diária de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI - COVID) na casa de 100%. Essa semana, o índice chegou a bater 160% e três pessoas morreram aguardando vagas na UTI.

Para tentar desafogar, 58 leitos de enfermaria foram abertos para tratamento exclusivo de COVID-19. Somados aos 34 que já existiam na Santa Casa, Formiga tem hoje 92 leitos clínicos.

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) passou a receber apenas pacientes diagnosticados com o novo coronavírus, assim como o hospital de campanha, no ginásio Vicentão. Já o Hospital Santa Marta atenderá os demais casos de urgência não compatíveis com a doença.

Embora tenha ampliado os leitos clínicos, o município não conseguiu abrir mais vagas de UTI. Hoje, há 10 na Santa Casa para atender toda a microrregião, composta também por Bambuí, Córrego Danta, Córrego Fundo, Iguatama, Medeiros, Pains e Tapiraí, população estimada em 123 mil habitantes.

Pacientes da macrorregião Triângulo Norte também foram atendidos pelo hospital da cidade.

Sem profissionais

Preocupado, o secretário de Saúde, Leandro Pimentel, voltou a alertar a população. Com escassez de profissionais de saúde no mercado, ele descartou a abertura de novos leitos.

“Não há como abrir mais leitos, pois não há mais profissionais disponíveis para trabalhar. Precisamos diminuir estes números e para isso contamos com a colaboração de toda a população para que adote todas as medidas restritivas da Onda Roxa”, afirmou.

Desde o dia 15 de março na onda roxa, o secretário explicou que o impacto nos indicadores ainda serão sentidos. “Os resultados destas restrições serão sentidos somente no início de abril. É um apelo que faço a todos: fique em casa”, ponderou Pimentel.

À espera

A situação crítica não se restringe apenas ao município do Centro-Oeste. Até quarta-feira (24/3), a macrorregião ao qual ele pertence, composto por outros 52, tinham 73 pacientes esperando vaga de UTI e outras 92 de enfermaria. Divinópolis, polo regional, bateu, no hospital de campanha 313% de ocupação nesta quinta-feira (25/3), um dia após ter atingindo 300%.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

