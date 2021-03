Montes Claros tem recorde de mortes em único dia desde inicio da pandemia

UTI da Santa Casa de Montes Claros: ocupação máxima e falta de medicamentos do kit intubação (foto: Hudson Brazil/Santa Casa Montes Claros)

O setor de Epidemiologia da Prefeitura de Montes Claros (Norte de Minas) informou que foram registradas nesta quinta-feira (25/3) no município 22 mortes decorrentes de complicações da COVID-19. Desde o início da pandemia, é o maior numero de óbitos de pacientes com o novo coronavírus confirmadas na cidade (413,4 mil habitantes), que alcançou total de 492 mortes provocada pela doença respiratória.





Nesta semana, as unidades hospitalares passaram enfrentar outro drama: a baixa de estoques de medicamentos para sedação do kit intubação, usados na manutenção dos pacientes graves da doença que estão na UTIs.

Em entrevista à Inter TV Grande Minas (afiliada Rede Globo), no início da tarde desta quinta, a secretária de Saúde de Montes Claros, Dulce Pimenta, disse que os hospitais do município informaram que “zeraram” os medicamentos do kit de sedação dos pacientes da COVID-19 em tratamento intensivo.

Ela informou que encaminhou documentos à Secretaria de Estado da Saúde e ao Ministério da Saúde solicitando a solução imediata para o problema.



Dulce revelou que diante da falta do neurobloqueador (usado para sedar os pacientes), como medida paliativa os hospitais passaram a aplicar nos pacientes intubados um medicamento alternativo, normalmente usado durante a realização de cirurgias.



Mas o estoque dessa outra droga também “está comprometido”.



Promessas

Dulce ainda afirmou que a Secretaria Estadual de Saúde assegurou que iria mandar os insumos do kit intubação para Montes Claros ainda nesta quinta-feira.



Para isso, iria recolher os medicamentos de hospitais de outras regiões do estado para suprir as unidades da cidade-polo do Norte de Minas.

Já o Ministério da Saúde, disse a secretária, prometeu encaminhar os medicamentos usados na intubação de pacientes para o município até esta sexta-feira.



A escassez dos remédios do kit intubação é enfrentada em outras regiões de Minas e do país.

No início da noite desta quinta-feira, o prefeito de Montes Claros, Humberto Souto (Cidadania), afirmou que, além de que ter comunicado “a situação calamitosa” da baixa de estoques dos medicamentos do kit intubação ao Governo do Estado e ao Ministério da Saúde, mobilizou deputados e senadores votados na região para tentar revolver o problema.





“Temos promessa garantida pelo Governo do Estado que hoje (quinta-feira) receberíamos pelo menos os medicamentos para evitar o pior”, argumentou o chefe do Executivo.

Ele lembrou que os hospitais são prestadores de serviços aos município:“Os procedimentos médicos hospitalares, como cirurgias e internamentos, são da responsabilidade dos hospitais privados, dos quais compramos os serviços (por chamamento público), contratados anualmente, por exemplo".

“Conclusão: os hospitais contratados é que teriam a responsabilidade de entregar o serviço, mas dada à gravidade do momento estamos solidariamente juntos nesta luta”, assegurou Humberto Souto.

Situaçao na Santa Casa





O problema da escassez de medicamentos do kit intubação para os pacientes graves da COVID-19 é enfrentado na Santa Casa de Montes Claros.



Maior hospital do Norte de Minas, a instituição informou, nesta quinta-feira, que está com todos os leitos para atendimento à pacientes com COVID-19 (59 clínicos e 20 de terapia intensiva) ocupados.

Além disso, 13 pacientes estão aguardando vagas em seu Centro de Tratamento Intensivo (CTI), enquanto quatro esperam vagas de leitos clínicos, informou o hospital.



“Os estoques dos hospitais de Montes Claros referente aos neurobloqueadores esgotaram. No entanto, esses insumos, esses medicamentos neurobloqueadores, estão sendo substituídos por outros medicamentos”, afirmou o superintendente da Santa Casa, Maurício Sérgio de Souza e Silva.

“As providências cabíveis já foram tomadas uma vez que os hospitais de Montes Claros já notificaram os três poderes (Município, Estado e Governo Federal) com relação à necessidade urgente da reposição desses estoques”, completou Maurício.

Ao todo, de acordo com a Secretaria de Saúde de Montes Claros, existem 340 pacientes com o novo coronavirus internados nos hospitais da cidade.



A taxa de ocupação de leitos clínicos para COVID-19 é de 96% enquanto a ocupação dos leitos de UTI para pacientes da doença respiratória chegou a 94%.