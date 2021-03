Lockdown: 'Chegamos onde não gostaríamos', diz prefeito de Campo do Meio

Prefeito endurece medidas para conter avanço da COVID-19 (foto: Reprodução/Facebook)

O aumento expressivo de casos depreocupa a Prefeitura de, no Sul de Minas, que endureceu as medidas depara frear a doença na cidade. Pelos próximos 10 dias, comércios essenciais estarão fechados e a venda de bebidaestá proibida.

De acordo com a prefeitura, um novo decreto foi publicado nessa sexta-feira (26/3), com medidas ainda mais restritivas para conter o avanço do novo coronavírus na cidade.

"Infelizmente, chegamos onde não gostaríamos de ter chegado, no 'lockdown'. Campo do Meio, hoje, está com novos casos diários equiparado a cidades de maior porte”, disse o prefeito, Samuel Azevedo Marinho, nas redes sociais.

Campo do Meio tem pouco mais de 11.500 habitantes, soma quase 400 pessoas infectadas pela COVID-19 e nove mortes confirmadas pela doença. Na última semana, a cidade registrou 50 casos novos e mais três óbitos.

“Essa semana, tivemos um grande aumento no numero de casos, inclusive, criança com idades de 1 a 4 anos. Os pacientes tem agravado num curto espaço de tempo. E os nossos hospitais de referência não tem vaga e o nosso hospital não tem leitos de UTI. Tenha consciência”, confirma Sara Marcelino, secretária de Saúde.

Nesse cenário, a prefeitura decidiu decretar ‘lockdown’ e fechou até serviços essenciais com restrição de venda de bebida alcoólica. Pelos próximos dez dias, apenas postos de combustíveis, farmácias, consultórios médicos e odontológicos podem fazer atendimento de urgência. Os demais, considerados essenciais, só podem trabalhar com o sistema delivery.

“Todas as medidas têm a intenção da preservação da vida. Infelizmente, nosso hospital não tem uma única sala de UTI disponível e não temos condições de manter o paciente aqui por muito tempo. Somos contra o fechamento de qualquer tipo de comércio, não é essa intenção, por isso, pedimos a colaboração de todos”, ressalta o prefeito.

