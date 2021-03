COVID-19: Formiga declara situação de emergência

(foto: O decreto foi publicado hoje (08/03) pelo prefeito Eugenio Vilela (C))

Formiga, na região Centro-Oeste de Minas Gerais, declarou, nesta segunda-feira (08/03), situação deem razão da pandemia causada pelo novo coronavírus. A cidade está com 100% de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) há mais de uma semana.A superlotação, somada ao aumento de casos na cidade, forçou o prefeito Eugênio Vilela a adotar novas medidas. A cidade continua classificada na onda vermelha do programa estadual Minas Consciente.

O novoreforça o publicado na semana passada, que tinha validade até esta segunda-feira (8/3). O atual passa a valer por sete dias, porém com algumas modificações.Dentres elas está a limitação de usuários nocoletivo urbano. A capacidade máxima permitida é da lotação de pessoas sentadas, não sendo autorizada, em hipótese alguma, passageiros em pé.

As academias esportivas, incluindo as dos clubes sociais, poderão funcionar até às 20h, com apenas 25% da capacidade total de ocupação e com agendamento prévio.



Os segmentos comerciais ganharam uma hora a mais de funcionamento, passando das 5h às 19h para até às 20h. A exceção da restrição de horário é para os serviços essenciais.

As instituições religiosas poderão realizar, de forma presencial, cultos, missas com 25% da capacidade e até às 20h. Após 20h, bares, lanchonetes, restaurantes, bem como o comércio ambulante poderão manter o funcionamento exclusivamente no formato de delivery.



A comercialização de bebidas alcoólicas está proibida em todos os estabelecimentos, mesmo que para entrega.

O uso de máscaras nas ruas da cidade continua obrigatório. Quem descumprir a norma poderá ser multado em ¼ de Unidade Fiscal Padrão do Município de Formiga (UFPMF), hoje em R$ 67,31. Na primeira incidência, a pessoa será advertida por meio de notificação. A multa será aplicada em caso de reincidência e poderá ser dobrada.

Eventos e atividades de natureza pública e privada continuam restritos, o que proíbe o funcionamento de cinema, boate e casas de show, assim como a realização de festas e festivais.

Aumento de casos em Formiga

De domingo (07/03) para segunda-feira (08/03), a cidade registrou 70 novos casos confirmados de COVID-19. A cidade contabiliza 4.189. Já são 146 mortes em decorrência da doença, duas delas confirmadas em 24 horas.

Na semana passada, Formiga realizou a testagem em massa da população. No primeiro dia, 1.013 pessoas foram testadas e 140 resultados deram positivo. No segundo dia, foram 493 testes realizados e 85 confirmações do novo coronavírus.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.





