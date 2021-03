COVID-19: para evitar colapso, Ipatinga reivindica mais 10 leitos de UTI

Prefeitura espera o credenciamento de 10 novos leitos de UTI do SUS para COVID-19 (foto: Divulgação PMI)









Em nota, a prefeitura informou que a realidade do município quanto ao nível de ocupação das UTI COVID-19 SUS "não é uma peculiaridade local, sendo um momento circunstancial vivido por todo o país".





E explicou que uma série de medidas já estão sendo tomadas pelo poder público, em diversas frentes, para conter o agravamento da pandemia. Entre as medidas, segundo a prefeitura, está o contato direto com os governos federal e estadual para agilizar o credenciamento de novos leitos para a UTI COVID-19 do SUS.





O município de Ipatinga conta atualmente com 45 leitos de UTI COVID-19 do SUS e está pleiteando mais 10 unidades. A prefeitura informou que na última sexta-feira (05/3)), foram recebidos 11 novos respiradores do governo federal.



Embora não sejam de alta performance, os equipamentos estão sendo adaptados para que possam entrar em operação ainda nesta semana.





As obras de reforma do antigo Restaurante Popular, no Novo Centro, para implantação do Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19, estão em fase de conclusão. A expectativa é de que sejam finalizadas dentro dos próximos dias.



A edificação está sendo adaptada à nova finalidade na área de saúde e deverá cumprir esta função até que a vacina contra o novo coronavírus esteja ao alcance de toda a população.





Apesar da situação preocupante, a prefeitura não tem a intenção de suspender o funcionamento de nenhum setor.



"Mas para que nenhuma medida mais drástica seja necessária em relação às atividades de toda ordem, é fundamental a contribuição da população no cumprimento dos protocolos preventivos, sobretudo quanto ao uso de máscaras, higienização e respeito ao distanciamento social. Nesse sentido, a fiscalização será intensificada nos próximos dias, sendo os infratores reincidentes sujeitos aos rigores da lei", pediu a prefeitura, em sua nota.





registrou nesta segunda-feira (08/3) mais duas mortes por COVID-19queelevoupara 430 o número de mortes registradas desde o início da pandemia do novo coronavírus. Por outro, baixou a taxa de ocupação dos leitos UTI do SUS para COVID-19.No domingo (07/3), essa taxa atingiu a 102%, deixando um paciente na espera. Nesta segunda-feira, a taxa baixou para 100%.