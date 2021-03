Idosos de BH adiantam vacinação por medo de faltar imunizante

Vacinação de idosos em BH segue em postos de saúde (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)







A vacinação de idosos tem causado dúvidas nos belo-horizontinos. Nem todas as pessoas vacinadas com a primeira dose têm o cartão marcado para receber a segunda dose no mesmo dia. O Estado de Minas recebeu relatos de casos de idosos que foram vacinados no mesmo dia, com a mesma vacina, mas receberam a segunda dose em dias diferentes.





Outros relatos contam que idosos de outras faixas etárias – ainda não permitidas segundo o calendário da Secretaria Municipal de Saúde – que comparecem aos postos de vacinação estão sendo imunizados.





Além da ansiedade gerada ao grupo de risco e seus familiares, há ainda uma segunda preocupação com relação à garantia da segunda dose, já que o Ministério da Saúde liberou o uso das vacinas armazenadas (que seriam para a segunda dose).













Vacinação: MG seguirá nova diretriz de não reservar doses para 2ª aplicação “Quando foi hoje, preocupado em não ter vacina disponível até dia 30, pedi ao meu irmão para levar meu pai ao Boulevard novamente, para ver se poderia ser vacinado já. Afinal, tinham passado 16 dias da primeira dose. E ele acabou sendo vacinado com a segunda dose, sem nem precisarmos discutir”, afirmou.



“No mesmo grupo (da primeira dose), teve uma pessoa que levou o pai para vacinar nesse mesmo dia. Conversando sobre isso, descobri que a data da segunda dose para eles estava diferente, mesmo tendo tomado a vacina no mesmo lugar e no mesmo dia”, explicou Fernando. “No mesmo grupo (da primeira dose), teve uma pessoa que levou o pai para vacinar nesse mesmo dia. Conversando sobre isso, descobri que a data da segunda dose para eles estava diferente, mesmo tendo tomado a vacina no mesmo lugar e no mesmo dia”, explicou Fernando.





Segundo ele, no cartão de vacinação de seu pai, foi anotado o retorno para aplicação da segunda dose no dia 30/3. “No cartão do pai desse amigo, estava marcado para bem antes do dia 30. Se não me engano, ele recebeu a segunda dose no início desta semana”, conta.





Ronald Gregori, 82 anos, garantiu duas doses da vacina (foto: Arquivo Pessoal) Fernando ainda tem como experiência a vacinação de outro parente. “Minha tia, de 81 anos, se vacinou no dia seguinte ao meu pai e também recebeu a segunda dose já essa semana”, lembrou. Ambos receberam a CoronaVac, que deve ser administrada em esquema de duas doses, com intervalo de 2 a 4 semanas.





O publicitário conta que, mesmo não tendo nenhum caso de COVID-19 em sua família, todos são preocupados com a pandemia e se protegem ao máximo. No entanto, a avó da mulher de Fernando morreu nesta semana, vítima da doença, em Piumhi, na Região Centro-Oeste de Minas, mesmo tendo recebido a primeira dose na semana retrasada.





“Ela pegou a COVID-19 de uma cuidadora. Se as doses de vacina não tivessem sido desviadas pela SES-MG , talvez ela tivesse recebido a segunda dose e não teria morrido”, comenta.





“Nossa preocupação mesmo era não ter dose disponível para a segunda aplicação. Por isso, meu irmão foi lá hoje mesmo. Eu não quis esperar até dia 30 pra ele receber a segunda dose”, justifica Fernando. “A vacinação em si, no drive thru, estava muito bem organizada. Não levamos nem 10 minutos para entrar e sair”, acrescenta.

Idosos furando fila?

EM recebeu o relato de uma pessoa que levou o pai para se vacinar no A vacinação de idosos entre 74 e 72 anos está agendada para começar nesta sexta-feira (26/3), conforme o cronograma da PBH. No entanto, a reportagem dorecebeu o relato de uma pessoa que levou o pai para se vacinar no posto drive-thru da BHTrans , no Buritis, na Região Oeste da capital. No local, ele teria ouvido os profissionais de saúde autorizando a vacinação de pessoas de 72 anos.





“Levei meu pai ontem (24/3) para tomar a segunda dose. Eu desci do carro para confirmar se estavam dando CoronaVac. Eu estava com as meninas que fazem a triagem, que pegam os dados e os documentos. Vi uma perguntando para a outra que tinha uma pessoa de 72 anos para vacinar. Uma, que parecia que coordenava, falou que poderia vacinar se chegassem esses casos”, conta Lucas Roedel, de 41, servidor público.