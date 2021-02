COVID-19: idosa de 112 anos é vacinada em Ipatinga

Os idosos centenários abriram a campanha de vacinação contra a COVID-19 para quem tem mais de 90 anos, em Ipatinga (foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de Ipatinga) 112 anos, foi a primeira pessoa do grupo prioritário acima de 90 anos a receber a vacina contra a COVID-19 em Ipatinga. Ela e mais três centenários abriram a campanha de vacina desse grupo. Também foram vacinados Isabel Amorim Lopes, de 103, e Aníbal José Machado, 101. Izaltina Alves, uma senhora de, foi a primeira pessoa do grupo prioritário acima de 90 anos a receber a vacina contra aem Ipatinga. Ela e mais três centenários abriram a campanha de vacina desse grupo. Também foram vacinados Isabel Amorim Lopes, de 103, e Aníbal José Machado, 101.

“Queremos agradecer os profissionais da saúde que estão nessa linha de frente de combate à COVID-19 e que se disponibilizam em atender nossos idosos nos próprios domicílios”, disse Zita.





A Prefeitura de Ipatinga vai concluir na próxima semana a vacinação dos idosos acima de 90 anos com o primeiro lote de vacinas destinadas a esse grupo prioritário.





Para essa etapa de vacinação, Ipatinga recebeu 1.490 doses de vacinas Coronavac contra a COVID-19 no município. A Secretaria Municipal de Saúde prevê a imunização de 954 pessoas com idades acima de 90 anos, cadastradas no sistema de saúde do município (SANITAS). A prioridade do grupo obedece às diretrizes do Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde (MS).





Em Ipatinga, 3.919 pessoas já foram imunizadas contra a COVID-19. A escala de vacinação para a próxima semana já foi divulgada pela SMS.





Na quinta-feira (18/2), as equipes de vacinadores estarão nos bairros Nova Esperança, Vila Formosa, Limoeiro, Barra Alegre, Bom Retiro, Bom Jardim, Veneza, Parque das Águas, Vila Militar, Jardim Panorama e Canaã.





Mais 9 bairros serão visitados na sexta-feira (19/2): Vale do sol, Vila Celeste, Bom Retiro, Esperança, Veneza, Caravelas, com retorno à Vila Militar, Jardim Panorama e Canaã.





Na segunda-feira (22/2), Bethânia e Cidade Nobre recebem os vacinadores. Na quarta-feira (24/2), a SMS inicia a vacinação em idosos de 80 a 89 anos, e na sequência, os idosos acima de 75 anos, que serão vacinados em casa.