Após ameaça de Kalil, CDL chama comércio de 'vitrine da conscientização'

Comércio pode fechar na próxima semana (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), repercutiu as falas do prefeito Alexandre Kalil (PSD) nesta quarta-feira (30/12). Em coletiva de imprensa, COVID-19 continue subindo. A afirmação do prefeito preocupa comerciantes que temem os impactos na economia caso BH volte a ter um lockdown. , repercutiu as falas do prefeitonesta quarta-feira (30/12). Em coletiva de imprensa, o chefe do Executivo afirmou que vai esperar a primeira semana de janeiro para definir os rumos da capital mineira no combate ao novo coronavírus. Apesar disso, Kalil garantiu que vai fechar a cidade caso o número de infectados pelacontinue subindo. A afirmação do prefeito preocupa comerciantes que temem oscaso BH volte a ter um













A CDL/BH também solicitou um esforço da Polícia Militar para reforçar a presença nas ruas para “inibir” aglomerações. Segundo Marcelo, a CDL acredita que o trabalho de fiscalização deve ser intensificado pela Prefeitura.





“Da nossa parte, reiteramos o compromisso de continuar trabalhando para que o comércio permaneça cumprindo o seu papel, adotando todos os protocolos sanitários para a prevenção ao COVID-19”, garantiu.





Ainda segundo Marcelo, o comércio tem funcionado como um tipo de “vitrine para a conscientização da população sobre a importância da adoção dos procedimentos”.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.