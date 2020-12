COVID-19: Sete Lagoas consegue reativar 15 leitos de UTI

A rede pública de saúde passou a contar com 40 leitos de UTI exclusivos para tratamento de COVID-19 (foto: Prefeitura Municipal de Sete Lagoas/Divulgação)

Depois de ficar quase uma semana com 100% de ocupação dos leitos de UTI próprios para o tratamento de pacientes com COVID-19, a cidade de Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, conseguiu a reativação de 15 leitos no sistema público de saúde para o Hospital Municipal.





Agora, a cidade passa a contar com 40 leitos de UTI COVID-19 pelo SUS e mais outros 10 na rede suplementar. A taxa de ocupação passou, então, para 64,5%. Ao todo são 54 pacientes hospitalizados na cidade por causas respiratórias, sendo 25 em enfermaria e 29 em UTI. Destes, 34 testaram positivo para o coronavírus, há três internados com resultado negativo e 17 pacientes aguardando resultado de exames.





Dos 34 pacientes positivos para COVID-19 internados hoje na cidade, 23 são de Sete Lagoas, dois de cada uma das cidades de Caetanópolis, Cachoeira da Prata, Santana de Pirapama, Cordisburgo, Paraopeba e um de Abaeté.





Hoje, 20 pacientes estão internados no Hospital Municipal (sendo 13 em UTI), 15 no Hospital Nossa Senhora das Graças (nove em enfermaria, cinco em UTI um em pediatria do SUS, oito internados no Hospital da Unimed (sete deles em UTI) e 11 na UPA, com quatro deles em UTI. Dos 29 leitos de UTI ocupados hoje na cidade, 20 são pacientes de Sete Lagoas, três são de Paraopeba, dois de Pirapama, dois de Caetanópolis, um de Abaeté e um de Cordisburgo.





Segundo o último boletim epidemiológico municipal, divulgado nesta segunda-feira (28/12), 427 novos casos positivos da doença foram registrados desde a última quarta-feira, uma média de 85 casos por dia. São 215 mulheres e 212 homens, o que eleva o número de contaminados a 5.974 desde o início do monitoramento.





Dois óbitos por complicações da COVID-19 foram confirmados no domingo, ambos no Hospital Municipal: uma mulher de 68 anos e um homem de 79 anos. O óbito suspeito ocorrido no dia 22, na UPA, deu positivo para coronavírus. Assim, Sete Lagoas chega hoje a 85 óbitos.





O boletim ainda revela que 23 pessoas se encontram hospitalizadas, 212 se encontram em isolamento domiciliar e 5.655 pessoas já estão curadas. Além disso, 923 pessoas estão em monitoramento. Cerca de 15,7 mil habitantes já testaram negativo para a doença.