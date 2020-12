COVID-19: Hospitais privados de BH têm 40% mais leitos ocupados que o SUS

Desde a sexta-feira, vagas de leitos públicos reservados para COVID-19 subiram, enquanto na rede privada houve queda (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press %u2013 13/7/20 )



O aumento da ocupação de leitos dos hospitais da rede privada em Belo Horizonte preocupa hospitais e profissionais da saúde. Boletim epidemiológico sobre COVID-19 divulgado pela prefeitura nesta segunda-feira (21/12) mostra que os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para pacientes com COVID-19 na rede particular tem lotação 42,83% superior ao Sistema Único de Saúde (SUS).





No informe desta segunda, as vagas de hospitais particulares em UTI e enfermarias estavam comprometidas em 82,7% e 68,6%, respectivamente, contra 57,9% de UTI e 64,2% enfermaria na rede pública. Grandes hospitais particulares de Belo Horizonte confirmam o aumento dos casos atendidos de contaminação pelo novo coronavírus e de suspeita de infecção, assim como da procura em pronto-socorro.



“É muito importante neste momento que tenhamos consciência da importância de preservarmos leitos de CTI (Centro de Terapia Intensiva) para COVID, já que esse número está subindo muito. A rede privada, neste momento, tem os seus números muito maiores que a rede pública. No entanto, a rede pública e a rede suplementar funcionam como um sistema de vasos comunicantes”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado, durante a coletiva de imprensa da Prefeitura de Belo Horizonte realizada na sexta-feira.



“O que acontece em uma impacta na outra. Temos visto muitos pronto-atendimentos de hospitais privados lotados, muitas das vezes com pessoas que não precisam estar lá”, afirmou.





Pressão maior no atendimento

Para responder à demanda maior sobre os leitos disponíveis, hospitais da capital mineira ofertam mais equipamentos, adotam medidas para desafogar as áreas de urgência e atuam com programa de triagem on-line. As medidas são resultado do avanço dos números da doença respiratória apresentados esta semana pelo comitê de enfrentamento à COVID-19 da Prefeitura de BH.

No Hospital Vera Cruz, a ocupação dos leitos de CTI exclusivos para COVID-19 já chega a 80% e os de enfermaria COVID estão 60% ocupados. Médico da unidade afirma que o aumento das internações tem sido progressiva nas últimas quatro semanas. “Há cinco semanas notamos um aumento menor, em torno de 10% e isso veio se repetindo e aumentando progressivamente nas últimas quatro semanas. Isso quer dizer ainda que estamos vivenciando o segundo pico de pacientes não só contaminados, mas também muito graves de COVID-19”, afirma Rogério Sad, médico intensivista e coordenador do Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade.

“Estamos sofrendo com as consequências dos novos infectados. Está nos parecendo que esses pacientes estão com gravidade maior porque a ocupação da terapia intensiva está maior que nas enfermarias”, acrescenta.

Rogério Sad acredita ainda que a doença tem acometido cada vez pessoas mais novas e se preocupa com as festas de fim de ano. “Em uma percepção minha, parece que desta vez tem um grupo mais jovem do que foi na ‘primeira onda’ em junho. Naquela época o sistema privado ‘explodiu’ antes, como acontece agora de novo”, afirma o médico que recomenda a manutenção das medidas sanitárias, como distanciamento social, higienização das mãos e utilização de máscara.



“Estamos vivendo essa segunda fase de aumento relacionado ao relaxamento das pessoas. Me preocupa muito as festas de fim de ano. Eu adoro o Natal, a passagem de ano, mas dessa vez tem que ser restrito”, alerta.