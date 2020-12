Divinópolis tem apenas mais um leito de UTI particular para COVID

Taxa de ocupação de leito de UTI chega a 75,4% em Divinópolis (foto: Divulgação/Prefeitura de Divinópolis) , na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, atingiu o pior índice de internações em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta segunda-feira (21/12). Boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) aponta taxa de ocupação de 97,1% na saúde suplementar, ou seja, particular e convênios. Dos 34 leitos divididos em quatro hospitais, apenas um está disponível.

No Sistema Único de Saúde (SUS) a situação é menos alarmante. A ocupação está em 54,3%. Das 35 vagas, 19 estão ocupadas. Em números gerais, 75,4% dos leitos de UTI da saúde suplementar e pública estão ocupados. Considerando os dois, há 17 disponíveis na cidade referência do Centro-Oeste. O município chegou a receber paciente de Governador Valares.

As internações na enfermaria também chamam a atenção. A média/dia em dezembro é de 53 pacientes, a maior desde o início da pandemia. Hoje, 59 pessoas estão internadas, atingindo taxa de ocupação de 53,2%. Duas são crianças com suspeita da COVID-19. Outras duas estão na UTI.

O aumento do índice pode ser explicado pelo de notificações e confirmações. Com indicadores recordes, a média diária subiu de 136 em novembro para 261 neste mês, e de 20 para 42,8, respectivamente.

Boletim

O número de mortes é o único índice que o município tem mantido estável até o momento. Até esta segunda-feira (21), foram nove confirmações, totalizando 88 e um caso em investigação. Agosto foi o mês mais triste, com 18 óbitos em decorrência do novo coronavírus, seguido de setembro (15), outubro (12) e julho (11). A taxa de letalidade está em 2,60%.

Divinópolis contabiliza 3.391 confirmações do vírus, 24.600 notificações, 1.352 casos descartados, 2.925 pacientes recuperados e 366 aguardando resultado de exames. A taxa de isolamento social está em 33% e o ritmo de contágio está em 1,13.

Medidas

Para tentar conter o avanço do vírus, medidas foram reforçadas a partir desta segunda-feira (21). O consumo de bebida alcoólica em bares e restaurantes está proibido. A medida se estende também a outros estabelecimentos alimentícios, como lanchonetes, lojas de conveniência e semelhantes e mantém algumas normas anteriores.

O funcionamento destes estabelecimentos está permitido apenas entre 5h e 23h. Fora deste horário está vedada a retirada no local e delivery de bebidas.

Os shopping centers deverão controlar o acesso de pessoas ao seu interior por meio de senhas, não podendo o número de frequentadores ultrapassar os limites definidos nos protocolos sanitários da Vigilância Sanitária. No sábado (19), um shopping foi interditado por aglomeração.

Na onda amarela, por duas semanas consecutivas, também estão suspensos os eventos com mais de 30 pessoas e músicas ao vivo em bares.

Em caso de descumprimento das normas sanitárias, o proprietário poderá pagar multa que varia de 50 e 100 Unidade-Padrão Fiscal do Município (UPFM), isto é, entre R$ 3.997,50 e R$ 7.995,00. O decreto também estabelece a interdição imediata.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.