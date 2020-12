Com 100% de ocupação na UTI, cirurgias eletivas são suspensas em Formiga

O pedido de suspensão partiu da Santa Casa de Formiga (foto: Santa Casa de Formiga/Divulgação) Com 100% de ocupação de leitos COVID-19 da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Formiga, na região Centro-Oeste de Minas Gerais, suspendeu as cirurgias eletivas na Santa Casa até o dia 06 de janeiro de 2021. A decisão integra uma série de medidas previstas em um novo decreto para minimizar o avanço da COVID-19. Os atendimentos no Centro Municipal de Atenção à Saúde (CEMAS) também serão interrompidos.

A suspensão partiu de um pedido da própria Santa Casa. “Vendo a capacidade de receber pacientes ser diminuída decidimos acatar para preservar o sistema de saúde”, disse o secretário da pasta, Leandro Pimentel. A taxa de ocupação de leitos clínicos está em 86%, segundo o boletim mais recente.

O decreto 8574 também restringe algumas atividades econômicas. Os bares poderão funcionar somente com 30% da capacidade, assim como as academias esportivas. Houve a paralização total das atividades em clubes sociais. “Todas as medidas não são para punir absolutamente ninguém, são medidas para preservar a vida, tendo em vista as dificuldades que o sistema nacional e estadual tem para enfrentar esse momento difícil que estamos passando”, afirmou o prefeito Eugênio Vilela.

Os supermercados deverão limitar a entrada de clientes ao equivalente a cinco pessoas para cada caixa em efetivo atendimento no estabelecimento. Aos restaurantes, a publicação reforça a vedação do self-service, já imposta pelo programa “Minas Consciente”.

Haverá também a suspensão das atividades esportivas coletivas e a proibição da realização de eventos e festas, em bares e salões, como confraternizações, recepções de casamentos, bailes de formaturas e outros.

Mais ficais serão colocados nas ruas para coibir o descumprimento das normas. Paralelamente à intensificação da fiscalização, o prefeito pede conscientização. “É preciso consciência por parte da população. Que os locais de atendimento comercial respeitem as regras de higiene porque a pandemia não acabou e estamos vivendo um momento muito difícil. Se não tem necessidade de ir a um local, não vá”, recomentou o prefeito.

Até 6 de janeiro a situação será reavaliada diariamente pela equipe técnica, podendo ser suspensa ou prorrogada.

Em números

Boletim da Secretaria Municipal de Saúde divulgado nessa terça-feira (15/12) aponta 1.548 confirmações da doença e 24 mortes. Outros três óbitos foram registrado entre a noite dessa terça e esta quarta-feira. Eles serão lançados no painel de monitoramento desta quarta.



*Amanda Quintiliano especial para o EM

