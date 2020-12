Compra de doses da Coronavac é um plano B, diz infectologista da PBH

PBH garante doses da Coronavac e da Pfizer caso Ministério da Saúde não se posicionar (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Apesar de anunciar nesta quarta-feira (9/12) um acordo com o Instituto Butantan, de São Paulo, para a compra de doses da Coronavac , a prefeitura de Belo Horizonte garante que respeitará o Plano Nacional de Imunização (PNI) encabeçado pelo governo federal para vacinar a população contra o coronavírus. A ideia do município é se garantir ao máximo com a vacina chinesa caso o Ministério da Saúde não envie as doses necessárias para a capital mineira.

Belo Horizonte também havia anunciado um acordo com a Pfizer, que começou a ser aplicada no Reino Unido desde essa terça-feira (8/12). O município fez parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para obter refrigeradores que possam armazenar as doses em temperaturas de cerca de 70 graus negativos. O prefeito Alexandre Kalil (PSD) informou que a capital mineira adquiriu 2 milhões de seringas, das quais 1 milhão já estão disponíveis para a vacinação.





“Diante da posição incerta e duvidosa do ministro da saúde e do presidente quanto à compra da Coronavac, traçamos um plano B. Nosso plano A é acatar a orientação do Programa Nacional de Imunização, que tem 47 anos de existência, é um programa robusto, tem experiência e seus técnicos tem longa vivência em campanhas de vacinação. Espero que o PNI consiga fazer um projeto de compra e distribuição das vacinas disponíveis para o Brasil, que deve adquirir as vacinas de Oxford e da própria Coronavac”, afirma o médico infectologista Unaí Tupynambás, integrante do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus na capital mineira.





A exemplo das outras vacinas em testes no país – Oxford, Pfizer e Janssen –, a Coronavac está na fase 3 de estudos e aguarda liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para iniciar a distribuição. Mas o órgão do governo divulgou comunicado apontando que a vacina chinesa precisa cumprir várias e apresentar os dados da própria fase 3 dos testes clínicos, última etapa antes do registro.

Em julho, a UFMG participou da coordenação dos testes da Coronavac em profissionais de saúde. A vacina chinesa usa o vírus morto e purificado, que, segundo a instituição de ensino, é uma tecnologia eficaz e comprovada em casos de gripe, pneumonia, entre outras doenças.

Campanha única

Unaí defende uma campanha de vacinação única no país: “O melhor cenário para os brasileiros é ter uma campanha coordenada. É muito importante a comunicação integrada para que a população tenha esclarecimentos sobre a campanha. Temos que construir esse consenso, essa convergência de interesses e esperamos que o governo federal volte atrás. O ideal seria uma campanha única, já que o PNI tem larga experiência de febre amarela, sarampo e febre amarela. Todos nós temos a ganhar ao construir esse consenso”.





O planejamento inicial da Secretaria Municipal de Saúde é iniciar a vacinação a partir do começo de março. Independentemente do que o governo federal vai propor, a PBH também tem uma parte do plano de vacinação consolidada. A imunização começaria pelos trabalhadores de saúde e seguiria pelas pessoas que possuem comorbidades e ficaram vulneráveis pela COVID-19 (diabéticos e hipertensos, por exemplo), além dos idosos acima dos 70 anos. A novidade é que o município pretende vacinar também os professores da rede municipal no grupo prioritário, caso a cidade receba uma quantidade maior de doses.