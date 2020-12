COVID-19 em BH: taxa de transmissão cai e ocupação de leitos sobe

(foto: PBH/Reprodução)

deda-19 em Belo Horizonte teve uma pequena: foi de 1,09 para 1,06. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Belo Horizonte na tarde desta quarta-feira (9/12). Em novembro, chegou a atingir 1,13, o maior patamar desde julho. O indicador fica na fase de controle quando está abaixo de 1.





Ocupação de leitos

Belo Horizonte saltou de 1.698 para 1.703 mil casos confirmados de COVID-19. De acordo com o boletim epidemiológico, o número de casos confirmados (56.106), em acompanhamento (2.384) e recuperados (52.024) não foram atualizados devido a problemas na base de dados do e-SUS no Ministério da Saúde.Entre os mortos, 948 são homens e 755 mulheres, sendo que 97,2% tinham a presença de pelo menos um fator de risco e/ou comorbidade. Entre eles, estão 1.402 idosos (acima de 60 anos), 833 cardiopatas, 604 diabéticos, 330 pneumáticos e 271 com obesidade.Na última sexta-feira (4/12), a taxa dede leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) havia atingido o nível de alerta “amarelo”, uma vez que ultrapassou a barreira dos 50%, chegando a 50,6%. Já nesta segunda, a PBH informou que 54,5% das vagas estão comprometidas, maior número desde setembro.Nesta quarta-feira, 58,1% estão ocupados. As unidades de enfermaria estão com 49,9% dos leitos ocupados.