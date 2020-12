COVID-19: cirurgias eletivas estão suspensas em Governador Valadares

Hospital Municipal de Governador Valadares, que teve suspensas as cirurgias eletivas (foto: Divulgação/PMGV)

De acordo com a SMS, assim que a situação estabilizar e os indicadores apresentarem índices favoráveis, os procedimentos serão retomados e os pacientes que estavam agendados, serão remarcados.





À época, a orientação era para que os pacientes e profissionais de saúde cumprissem regras de segurança e assinassem termos de consentimento.





No decreto de junho, havia uma previsão de que, na hipótese de alteração do cenário da pandemia no município, com base em dados epidemiológicos e de bioestatística, as disposições poderiam ser revistas. Foi o que aconteceu agora quando a cidade vive um momento crítico com muitos pacientes da COVID-19 na fila de espera por leitos para tratamento.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de, no Leste de Minas,suspendeu a partir desta quarta-feira (9/12) a realização dena rede pública de saúde. A medida foi adotada por causa do aumento do número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e de internações pela