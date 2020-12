'Ele está abalado', diz advogada sobre motorista do acidente na BR-381

Luiz Viana de Lima, do ônibus que caiu da “” na BR-381, em João Monlevade, Região Central de Minas Gerais, está muito abalado com o, conforme a advogada Carolina Tessarolo Zerbini. O acidente aconteceu na última sexta-feira (4/12) quando 19 pessoas morreram e 45 ficaram feridas

Durante a reconstituição do acidente no viaduto da BR-381 , em João Monlevade, na manhã desta quarta-feira (9/12), a advogada do motorista contou, em coletiva à imprensa, que Luiz chorou e ficou muito abalado. Além disso, ela afirmou que ele teria fugido do local do acidente por medo das ameaças que estava recebendo.