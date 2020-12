Acidente na BR-381: 16 pessoas foram ouvidas sobre o acidente com ônibus

Acidente ocorreu no início da tarde da última sexta-feira (4) (foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que começou, por volta das 15h, odoque dirigia oe saltou do veículo segundos antes da queda. Até o momento, de acordo com a corporação, 16 pessoas foram ouvidas no inquérito que investiga as causas do acidente na BR-381, em João Monlevade, no Vale do Aço.O ônibus da empresacaiu do viaduto conhecido como Ponte Torta, que fica no quilômetro 350 da rodovia. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil de Minas Gerais confirmaram, até o momento, 19 mortes decorrentes do acidente. No total, 45 pessoas estavam no ônibus."O motorista do ônibus chegou há pouco à delegacia e será ouvido em instantes. O conteúdo dos depoimentos não será divulgado em atendimento ao disposto na Lei de Abuso de Autoridade", informou a Polícia Civil por meio de nota.Dez pessoasinternadas em dois hospitais: oito no Hospital Margarida, em João Monlevade, e duas no Hospital de Pronto Socorro João XXIII, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O saldo total é de 29 feridos.