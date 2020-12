Sobe para 19 o número de mortos em acidente com ônibus na BR-381

Dezenove pessoas morreram após a queda de um ônibus do viaduto conhecido como “Ponte Torta” na BR-381, entre Nova Era e João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais. Os números foram atualizados na manhã deste domingo.

Segundo o Hospital Margarida, em João Monlevade, para onde a maioria dos feridos foi levada, uma passageira de 56 anos morreu no fim da noite de sábado. O corpo dela será levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte, no Bairro Nova Gameleira, Região Oeste, onde estão os corpos das outras 18 vítimas.

No sábado, o governador de Alagoas,(MDB), publicou no Twitter que entrou em contato com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) e com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A este último, ele solicitou um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para transportar os corpos para o estado do Nordeste.

Acabei de falar com o PR @jairbolsonaro para solicitar que um avião da Força Aérea Brasileira faça o traslado dos corpos das vítimas do acidente de ônibus ocorrido em Minas Gerais. O PR determinou imediata providência. Agradeço em nome do povo alagoano esta atenção para conosco.

Após contato com o Governador de Minas Gerais, @RomeuZema , determinei ao Gabinete Civil, a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Assessoria Militar a missão de trazer com todo apoio necessário as vítimas do acidente com o ônibus de Mata Grande.

O ônibus havia saído do interior do estado de Alagoas com destino a São Paulo quando a viagem foi interrompida de forma trágica em Minas. Após despencar do viaduto, de uma altura de cerca de 30 metros, e cair ao lado da linha férrea, o ônibus ainda pegou fogo. Treze pessoas morreram no local. Mais de 20 foram hospitalizadas, três delas em estado grave no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Ainda há três pessoas que conseguiram escapar sem ferimentos porque saltaram do veículo antes da queda.

A Polícia Civil de Minas montou esquema especial para a identificação dos corpos das vítimas e na busca pelas causas e pelos culpados do acidente. Um dos maiores mistérios que cercam a tragédia é o paradeiro de um dos motoristas do ônibus, que, segundo relato de testemunhas, teria pulado antes de o veículo despencar de uma altura de 35,5 metros, de acordo com nova perícia técnica. Ontem, equipes ainda trabalhavam na remoção de destroços do local.

A investigação confirmou que um dos motoristas do veículo morreu no local. O outro, que possivelmente estaria guiando o coletivo no momento do desastre, não foi encontrado. Oito pessoas já foram ouvidas pelas autoridades para tentar contribuir na apuração dos fatos. O delegado Paulo Tavares avalia que as oitivas ainda não são claras a ponto de encontrar um responsável





“Não podemos ser levianos e nos precipitar. Temos depoimentos de testemunhas e de vítimas de dentro do ônibus. Alguns depoimentos são esclarecedores, outros confusos. A parte técnica é a mais difícil, pois depende do emocional das pessoas”, afirma o investigador.





Com relação ao condutor do ônibus, Paulo Tavares entende que ele não pode ser classificado como foragido. “Prefiro que essa palavra foragido não seja usada. Não existe mandado de prisão contra ele. Ele está desaparecido. Não se sabe o paradeiro dele. Mas o fato de ele ter abandonado o local de serviço, o próprio Código de Trânsito fala isso… Mas não vamos delinear fatos típicos agora. Vamos esperar a parte da perícia técnica e da investigação para fazer um desenho certo do fato.”





Dos 18 mortos confirmados até esse sábado (5/12), a perícia já identificou três por impressão digital. O restante será feito nos próximos dias, com a ajuda de um grupo de 50 servidores convocados às pressas para atuar no fim de semana. A última vítima da tragédia chegou ao Instituto Médico-Legal (IML) nas primeiras horas de ontem. Ela foi resgatada ainda com vida no local do acidente e deslocada para o Hospital Santa Margarida, mas não resistiu aos ferimentos.





"O maior desafio nessa situação é a própria identificação. Na própria dinâmica do acidente, os objetos se desvinculam, o que torna o processo ainda mais difícil", ressalta o superintendente de polícia técnico-científica, Thales Bittencourt. A PCMG está atuando em conjunto com a Polícia Civil dos estados de São Paulo e Alagoas, de onde muitas das vítimas eram. A polícia mineira solicitou às corporações as fichas datiloscópicas para ajudar na análise mais precisa.





Na sexta-feira, foram deslocados dois médicos-legistas para auxiliar no trabalho de reconhecimento das vítimas. Apesar de ter um posto em João Molevade, a Polícia Civil entendeu que seria mais viável fazer o trabalho mais pesado em Belo Horizonte, com apoio da Acadepol, por ter estrutura e material humano.





Por meio de um acordo da Defesa Civil de Minas Gerais com a Força Aérea Brasileira (FAB), uma aeronave ficará à disposição das famílias para o traslado dos corpos até o estado de Alagoas.





