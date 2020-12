COVID-19: Varginha registra 357 casos e mais uma morte no último mês

Prefeitura pretendia desativa Hospital de Campanha (foto: Ascom/divulgação)

De acordo com a prefeitura, a cidade contabiliza 1.750 casos positivos de coronavírus, sendo 24 registros novos nesta terça-feira, incluindo um bebê de 10 meses. “O bebê não está internado e se recupera em casa”, diz assessoria de imprensa da prefeitura.

O boletim municipal também divulgou a 45ª morte em decorrência da doença. A vítima é uma paciente de 72 anos. “Extremamente pesaroso, depois de muitas semanas, registramos mais um óbito de uma senhora que apresentava comorbidades e estava internada no CTI”, lamenta o médico Luiz Carlos Coelho, secretário de saúde.

São 357 testagens a mais que no mesmo período do mês passado. No dia 8 de novembro, a cidade somava 1.393 registros. A prefeitura pretendia encerrar as atividades do Hospital de Campanha e ampliar os leitos para a COVID-19 no Hospital Bom Pastor.

“No mês de outubro, quando houve uma melhora, o Governo do Estado fez um plano de desmobilização de leitos de COVID-19. Incialmente desabilitar leitos de Hospital de Campanha e gradativamente, em hospitais que haviam ampliado leitos. Naquele momento já antevemos os feriados e período eleitoral. E pleiteamos os leitos do Hospital de Campanha, que é fundamental para os pacientes da cidade e da região”, explica.

Neste cenário, a prefeitura pretende continuar com os leitos do Hospital de Campanha até quando que for necessário. “E mesmo assim, existe a possibilidade de ampliação na UPA e fizemos a solicitação de mais três leitos de CTI para o Hospital Regional. Esperamos não precisar usar, mas por garantia”, diz.