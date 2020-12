COVID-19: Situação segue crítica em Valadares e preocupa autoridades

Os pacientes suspeitos de estarem com a COVID-19 fazem seus testes na Policlínica Municipal, em Governador Valadares (foto: Juninho Nogueira Divulgação)





Para conseguir vaga em UTI COVID-19, o paciente que reivindica tem de esperar a recuperação de um paciente internado nesse setor, ou com uma vaga que surgiu em função da morte de um internado.









A família tentou de todas as formas a transferência do paciente até no domingo à noite, apelando para o prefeito de Resplendor, Diogo Scarabelli (PP), para a deputada estadual Celise Laviola (MDB) e lideranças políticas de Governador Valadares. Não havia como ajudar, porque não havia vagas. Com as mortes ocorridas no domingo, finalmente, na segunda-feira, Edson Vigo foi internado.



Alerta vermelho





Na sexta-feira (4/12), a Prefeitou de Governador Valadares publicou decreto suspendendo, a partir de quarta-feira (9/12), o agendamento e a realização de procedimentos cirúrgicos eletivos nas instituições hospitalares do Sistema Único de Saúde (SUS), filantrópicos ou privados credenciadas ao SUS, exceto as cirurgias oncológicas, cardiovasculares, hemodiálise, quimioterapia, radioterapia e os procedimentos cirúrgicos de trauma-ortopedia de urgência encaminhados ao Hospital Municipal via SUS-Fácil na rede contratualizada ao Sistema Único de Saúde.





A Secretaria Municipal de Saúde informou que a suspensão dos procedimentos eletivos foi uma precaução devido ao aumento do número de casos e internação. Para evitar o colapso total na rede hospitalar de Governador Valadares.





Assim que estabilizar a situação “epidemiológica x internação”, segundo a SMS, vai retomar com os procedimentos e os pacientes agendados serão remarcados. “É importante destacar que para estabilização da situação epidemiológica é necessário o esforço de todos”, informou a SMS.





A situação des em relação àcontinua preocupante. De domingo (6/12) pra segunda-feira (7/12) ocorreramde pacientes com a doença. O número de novos casos nos dois dias foi de 67. A ocupação de leitos UTI COVID-19 SUS baixou. O Boletim Epidemiológico desta segunda-feira registrou 72,4% de ocupação. Esses mesmos leitos nos hospitais particulares continuam com 100% de ocupação.