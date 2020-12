COVID-19: Contagem volta a limitar funcionamento de bares e restaurantes

As feiras livres não tiveram seu funcionamento alterado, mas feirantes terão que manter as medidas de distanciamento e higienização

Bares e restaurantes de Contagem, cidade localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, terão que fechar às 23h a partir desta terça-feira (8/12), conforme o Decreto 1.929. Além disso, a normativa suspende o funcionamento de cinemas, teatros, boates, casas de shows e de festas, salões de dança, clubes, museus, centros culturais e bibliotecas.

Ospúblicos e particulares com mais de 10 pessoas também estão, inclusive os encontros em residências e condomínios fechados. As atividades coletivas realizadas em ambientes públicos e privados também estão suspensas a partir desta terça-feira. Outra medida expressa no decreto é a proibição em relação à realização de