Cerca de 50% dos uberabenses que agendaram testes para COVID-19 não compareceram

Aproximadamente metade dos uberabenses que agendaram testes rápidos para COVID -19 via drive thru não compareceram ao compromisso. Desta forma, depois de quase um mês de testagem em três locais de Uberaba, secretária de Saúde do município, por meio da Secretaria Municipal de Saúde/Diretoria de Vigilância em Saúde, decidiu abrir esse tipo de testagem para os pedestres. Robert Boaventura, diretor de Vigilância em Saúde, confirmou que o motivo da novidade foi a baixa procura pelo exame e a falta aos agendamentos marcados.

Ainda de acordo com informações de Robert Boaventura, mais de 5 mil pessoas já foram testadas entre 10 de setembro e esta terça-feira (6), sendo que a meta dentro de mais ou menos um mês seriam 10 mil testes; disponibilizados na Universidade de Uberaba (Uniube), Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Funel) e Praça do Quartel.

Por dia, mais de 50% das pessoas que marcam os testes não estão comparecendo. Boaventura conta que se todos os horários dos três pontos de testagem fossem preenchidos, seriam realizados 792 testes por dia, mas em média, estão sendo realizando 250 testes por dia apenas.

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba, o balanço desta terça-feira (06), mostra que já foram realizados 5.363 testes rápidos para a Covid-19 por meio dos drive-thrus, dentro do Plano de Testagem Municipal Qualificado, sendo 4.833 resultados negativos e 530 positivos.

“Vamos abrir a testagem para toda a população desde que se encaixem nos critérios. Lembrando que é preciso apresentar sintomas de síndrome gripal há mais de 10 dias e menos de 30. Caso a pessoa atrase ou não compareça, ela perderá a vez”, ressaltou Robert.

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba, para fazer o agendamento, a pessoa deve fazer o cadastro pelo portal Saúde Ativa , responder um questionário e, sendo confirmada a necessidade da testagem, escolher o horário e o local entre três pontos de realização. “A pessoa precisa apresentar comprovante de residência, documento com foto ou certidão de nascimento para realizar a testagem e apresentar sintomas de síndrome gripal há mais de 10 dias e menos de 30. O resultado será encaminhado para o e-mail informado no momento do cadastro. Caso a pessoa atrase ou não compareça, ela perderá a vez. Pessoas que fornecerem informações falsas ou não estiverem no período correto da realização do teste serão barradas e não realizarão a testagem. Uma equipe de teleatendimento vai orientar as pessoas e esclarecer dúvidas pelo telefone 0800-9400101."

