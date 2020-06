Startup mineira desenvolve teste rápido para COVID-19 com tecnologia nacional

A Safetest é especializada em desenvolver testes rápidos (foto: Safetest/Divulgação)

Uma startup mineira desenvolveu testes com tecnologia 100% nacional que identifica os anticorpos contra a COVID-19 em 15 minutos. Segundo a Safetest, a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), deve sair dentro de duas semanas.

A empresa é especializada em disponibilizar testes rápidos para diagnósticos, e nessa pandemia, provocada pelo coronavírus, a equipe desenvolveu duas versões, que aguardam a aprovação da Anvisa. O teste rápido, que deve ser realizado em farmácias, é feito com uma gota de sangue para identificar a presença dos anticorpos IgM e IgG em 15 minutos. E o Elisa, uma fita semelhante ao teste de gravidez, foi desenvolvido para ser analisado em laboratório em maior quantidade, tem sensibilidade para identificar os anticorpos e apresenta o resultado em 3 horas.

Segundo o CEO da Safetest, Felipe Peixoto, esse teste deve custar menos de R$ 50 e a proposta é testar em massa para possibilitar a retomada da economia. “Através desse teste, a gente consegue saber se a pessoa está na fase aguda ou crônica da doença e até mesmo recuperado. Se a gente testar em massa, podemos saber quem não pode ter contato com outras pessoas e as pessoas que já estão recuperadas e podem voltar a trabalhar. Dessa forma a gente consegue fazer um plano de volta da economia.”

A Organização Mundial da Saúde (OMS), já informou que o recomendado é a realização de diagnósticos em massa para planejar as ações de combate ao coronavírus. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, até 4 de junho, foram realizados 1.085.891 testes (RT-PCR) específicos para a COVID-19, sendo 529.797 nos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (LACEN) e 556.094 em cinco laboratórios privados.

Existem dois tipos de teste para o coronavírus: RT-PCR e o teste rápido:

RT-PCR

De acordo com a Anvisa, um material é coletado na garganta e no nariz do paciente com um swab - instrumento que se assemelha a um cotonete. Esse tipo de teste busca identificar o material genético do vírus no corpo humano e o resultado fica pronto em 48 horas.



Teste rápido

Este tipo de testagem é feito com uma gota de sangue do paciente e verifica a resposta do sistema imunológico ao vírus, ou seja, a presença dos anticorpos IgG e IgM, defesas produzidas pelo corpo contra o vírus que causa a COVID-19 (Sars-CoV-2). De acordo com a Anvisa, o resultado sai entre 10 e 30 minutos.

Os testes rápidos (IgM/IgG) não têm função de diagnóstico, já que no teste é identificado apenas se os anticorpos estão presentes no corpo, segundo a Anvisa. Pessoas que já têm o vírus, mas não apresentam sintomas, por exemplo, vão testar negativo. Por isso, para a Organização Mundial da Saúde (OMS), o teste definitivo é o RT-PCR.

*Estagiária sob supervisão de Álvaro Duarte



O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19







Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus





