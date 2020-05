Petrobras passa a realizar testes rápidos de coronavírus na Regap, em Betim

Teste rápido identifica dois tipos de anticorpos desenvolvidos no organismo para o combate ao coronavírus: as imunoglobulinas lgM e igG (foto: Pixabay/Reprodução) pandemia, a Petrobras começou, nesta segunda-feira (18), a realizar testes rápidos de coronavírus em funcionários da Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a empresa, as refinarias, térmicas e unidades de tratamento de gás da companhia em todo o país começaram a ser atendidas por meio de contratos com laboratórios ou distribuição de kits de testes rápidos adquiridos pela Petrobras. Diante da atual, acomeçou, nesta segunda-feira (18), adeem funcionários da Refinaria Gabriel Passos (Regap), em, na Região Metropolitana de. De acordo com a empresa, as refinarias, térmicas e unidades de tratamento de gás da companhia em todo o paísa ser atendidas por meio de contratos com laboratórios oude kits de testes rápidos adquiridos pela Petrobras.





SAIBA MAIS 16:16 - 12/05/2020 Farmácia vai fazer 'testes rápidos' de COVID-19 em BH e Uberlândia

13:06 - 11/05/2020 'Não é momento de fazer teste em toda a população', diz secretário

16:24 - 07/05/2020 Coronavírus: Lagoa Santa produzirá 500 mil testes rápidos coleta de uma gota de sangue na ponta do dedo, e o resultado sai em 30 minutos. O teste é capaz de detectar a presença de anticorpos no sangue e, portanto, é útil para identificar pessoas que possam estar com uma infecção ativa há alguns dias, porém, sem manifestar sintomas. Assim como aqueles que possam ter sido assintomáticos no passados, estão imunes e não transmitem mais o vírus. O exame é feito a partir dade uma gota de sangue na ponta do dedo, e osai em 30 minutos. O teste é capaz dea presença de anticorpos no sangue e, portanto, é útil parapessoas que possam estar com uma infecção ativa há alguns dias, porém, semsintomas. Assim como aqueles que possam ter sidono passados, estãoe não transmitem mais o vírus.





O teste rápido identifica dois tipos de anticorpos desenvolvidos no organismo para o combate ao coronavírus: as imunoglobulinas lgM e igG. O primeiro a se formar é o IgM, que indica que a pessoa pode estar com uma infecção ativa ou ter tido uma infecção recentemente e, por isso ela pode estar transmitindo o vírus e deverá ser mantida em isolamento. Na sequência, forma-se o IgG, que indica que o vírus foi combatido pela defesa natural do organismo e que a pessoa está desenvolvendo imunidade à doença, caso em que será autorizado o retorno ao trabalho.





A Petrobras informa que já foram realizados, ao todo, mais de 9 mil testes para a COVID-19 entre empregados, prestadores de serviços e contactantes de casos suspeitos. A testagem segue as recomendações das autoridades sanitárias e órgãos reguladores.





Serão priorizados profissionais que trabalham nas equipes de saúde de todas as unidades e as equipes operacionais nos estados onde o quadro de saúde é mais preocupante, como Amazonas, Ceará e Pernambuco.