Governo de Minas libera Uberaba e região para avançar na onda verde

Governo de Minas informou que as macrorregiões Norte e Triângulo do Sul apresentaram quadros controlados da doença após passarem 28 dias na Onda Amarela (foto: Governo de Minas Gerais/Divulgação)

A Prefeitura Municipal de Uberaba informou que ficou para a reunião Comitê Técnico Científico desta sexta-feira (11) a decisão ou não de quais serão as regras e protocolos sanitários municipais que os responsáveis pelos cinemas, bares com entretenimento, museus, atividades artísticas em teatros e eventos de grande porte deverão adotar após decisão do governo estadual de permitir que a cidade avance para a onda verde do Programa Minas Consciente.

Questionada se essas regras e protocolos sanitários podem ser definidos, realmente, nesta sexta-feira, a assessoria de imprensa da Prefeitura informou que existe a probabilidade que isso aconteça durante a próxima semana, já que não dá para ir abrindo tudo sem regras. “Esse avanço é resultado dos nossos indicadores que estão controlados. Se estamos com bons indicadores e você consegue ver isso nos dados do nosso Boletim Epidemiológico”, diz a nota.

O prefeito de Uberaba, Paulo Piau, afirmou que existem fragilidades nos protocolos sanitários do Minas Consciente. “Teremos que colocar regras sanitárias, visto que o programa é omisso nisso”, disse recentemente em entrevista ao Estado de Minas.

Todas as mudanças definidas pelo comitê estadual de enfrentamento ao novo coronavírus passam a valer no próximo sábado (12), após publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. Além de Uberaba, os demais municípios da macrorregião Triângulo Sul, também foram autorizados pelo governo estadual a avançar para a onda verde do programa Minas Consciente.

A cantora e proprietária de agência de promoção e eventos, em Uberaba, Leslye de Paula, disse que aguarda uma decisão final da prefeitura de Uberaba sobre os protolocos sanitários que os locais que ela atua deverão adotar para que o seu trabalho aconteça da forma mais segura possível. “A segurança em primeiro lugar. Eu espero que as coisas aconteçam de maneira segura para todos. Nós artistas e realizadores de eventos fomos os mais afetados nessa pandemia. Mesmo assim é preciso primar pela saúde coletiva”, disse.

Triângulo Sul e Norte de Minas avançam para onda verde

Por meio de nota, o Governo de Minas informou que as macrorregiões Norte e Triângulo do Sul (a qual pertence Uberaba) apresentaram quadros controlados da doença após passarem 28 dias na onda amarela.

O governador Romeu Zema afirmou que além dos índices controlados da doença, a macrorregião Triângulo do Sul possui quantidade suficiente de leitos disponíveis e a situação permite autorizar o avanço para a última etapa do Minas Consciente.

Cenário da COVID em Uberaba

Nesta quinta-feira (10), Uberaba não registrou mortes pela COVID-19, sendo que boletim da Secretária de Saúde apontou 78 novos casos. No total 106 pessoas da cidade já perderam a vida para a doença. Ao todo, já são 3.400 casos confirmados. Com relação a ocupação de leitos de UTIs destinadas ao tratamento da COVID-19 está em 45%, o que representa 44 pessoas internadas. Já o número de pacientes em enfermarias está em 39, o que significa 29% da capacidade total.