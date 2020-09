COVID-19: Muriaé migra para onda verde mesmo com novos casos em alta

Mesmo com as unidades de saúde abertas, como o Hospital São Paulo, em Muriaé, procura é baixa no feriado e aumenta durante a semana (foto: Prefeitura de Muriaé/Divulgação )

São João Del-Rei

Muriaé, na Zona da Mata mineira, confirma 45 novos casos de COVID-19 nas últimas 24 horas, nesta quarta-feira (9). Durante o feriado de 7 de setembro, foram mais duas mortes. Ainda assim, a prefeitura decidiu seguir a orientação do Governo do estado e migrar para a onda verde do Programa Minas Consciente, o estágio mais permissivo para liberação das atividades econômicas e redução do isolamento social.Em pronunciamento nessa terça-feira, nas redes sociais, o empresário Ioannis Grammatikopoulos, mais conhecido como Grego, prefeito da cidade, reforçou a importância de a população não se descuidar quanto ao uso da máscara, higiene das mãos e uso de álcool em gel. Ele explicou que será publicado um decreto, nesta quinta-feira, no qual serão fixadas algumas particularidades da onda verde, no município.“Não podemos nos iludir com essa mudança. Por isso, o decreto trará algumas restrições”, adianta. Em comum com o preconizado pelo estado para a fase que agora Muriaé se encontra está a abertura do comércio, sem restrições, de praças, parques, campos de futebol e espaços de lazer públicos, como a Lagoa da Gávea.Segundo o último boletim divulgado pela prefeitura de Muriaé, nesta quarta-feira 39 moradores da cidade e seis pessoas de outras cidades que vivem no município testaram positivo para o novo coronavírus. Com isso, os números de pacientes ativos – aqueles ainda em recuperação – subiram de 93 para 115 entre os muriaeenses e de 24 para 27 entre os moradores de outros locais.“Nã sabemos explicar por que, durante todo o feriado, houve 41 novos casos e, nas últimas 24 horas, 45. Suspeitamos que, como no fim do ano, as pessoas preferem deixar para procurar o Sistema de Saúde depois da folga do trabalho”, avalia o secretário-adjunto de Saúde de Muriaé, Wescley Souza.

Em São João Del-Rei, também na Zona da Mata mineira, houve migração para a onda verde. O decreto, que dispõe sobre a progressão, foi publicado nesta quarta-feira. Além das atividades liberadas nos estágios vermelho e amarelo, agora podem voltar a funcionar os setores de eventos, recreação e lazer, cinema, atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental e aluguel de objetos pessoais e domésticos. De terça para quarta-feira, foram sete novos casos confirmados.

