Justiça determina que todos os pacientes sejam testados para COVID-19 em Uberlândia

Todos os pacientes da Unidade Básica de Saúde serão testados em Uberlândia (foto: Valter de Paula / Secretaria Municipal de Governo e Comunicação) Uberlândia, no Triângulo Mineiro, faça o exame RT-PCR em todos os pacientes atendidos nas unidades básicas de saúde (UBS) e unidades de atendimento integrado (UAI) que procurem atendimento com sintomas leves de COVID-19 ou de síndrome gripal. O resultado deve ser disponibilizado em até 48 horas. A prefeitura foi notificada da decisão e tem até o dia 14 para iniciar o trabalho. Outro pedido atendido na mesma decisão é o de que médicos registrem que informaram ao paciente do direito de fazer uso dos medicamentos recomendados para tratamento precoce, como ivermectina e hidroxicloroquina. A Justiça Federal determinou que a prefeitura de, no Triângulo Mineiro, faça oRT-PCR em todos os pacientes atendidos nas unidades básicas de saúde (UBS) e unidades de atendimento integrado (UAI) que procurem atendimento com sintomas leves deou de síndrome gripal. O resultado deve ser disponibilizado em até 48 horas. A prefeitura foi notificada da decisão e tem até o dia 14 para iniciar o trabalho. Outro pedido atendido na mesma decisão é o de que médicos registrem que informaram ao paciente do direito de fazer uso dos medicamentos recomendados para tratamento precoce, como









A procuradoria informou que em julho recebeu informações de que os pacientes com sintomas leves de COVID-19 eram orientados a voltarem à unidade de saúde após o sétimo dia do início dos sintomas para a realização do exame sorológico para detectar a doença. Os procuradores da República Cléber Eustáquio Neves e Wesley Miranda Alves disseram na ação que puderam ver presencialmente o fato em uma UAI da cidade. O motivo da orientação ao paciente informado a eles era o alto custo o PCR traria ao Município. “Com a confirmação do diagnóstico de COVID-19 apenas após o sétimo dia da doença, grande parte dos pacientes já apresentam o agravamento da doença, tendo que ser internados em leitos de enfermaria ou UTIs, o que tem provocado o colapso do número de internações no município de Uberlândia”, argumentaram os procuradores na ação.





De acordo com o coordenador da rede de urgência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde, Clauber Lourenço, a decisão é analisada pela Secretaria de Saúde de Uberlândia e pela procuradoria do Município. Ele confirmou que a decisão taria um custo na casa de milhões à Prefeitura e afirmou que fazer o exame em todos com sintomas não é preconizado pelo Ministério da Saúde. Lourenço salientou que no Município pelo menos 10% da população já foi testada. “Em Uberlândia, o PCR é feito em mais grupos que o Ministério da Saúde preconiza. Fazemos gestantes sintomáticas, idosos, pessoas com sintomas com comorbidades importantes, principalmente pulmonares, doenças crônicas e damos autonomia para médicos que percebam que possa haver complicações. Pedimos (o exame) para todos casos graves e também todos que são internados. Temos conseguido que seja feito em até 24 horas depois da internação”, disse.

Medicamentos

Outra constatação feita pela procuradoria da República foi que, apesar de o município disponibilizar os remédios do protocolo do Ministério da Saúde para o tratamento precoce nos postos de saúde, os médicos não estariam prescrevendo a medicação. “Em verdade, os pacientes não estão nem ao menos cientes de que as unidades de saúde dispõem de cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina e outros medicamentos que podem ser utilizados durante a fase precoce da COVID-19, não sendo dada a eles a oportunidade do direito de escolha de realizar o tratamento com os medicamentos listados”, escreveram na ação.





Clauber Lourenço rebateu a informação e disse que a prefeitura adquiriu medicamentos, mas a decisão também vem do médico. “Os infectologistas da rede fizeram um protocolo levando em consideração à decisão do médico e o paciente assina um documento de consentimento. A informação de que existem os medicamentos na rede foi dada, mas cabe à decisão do médico de prescrição ou não”. Ele lembrou ainda que as 36 farmácias públicas tem a medicação, inclusive, é possível que o paciente vindo da rede privada com a prescrição possa buscar.