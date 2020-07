Hospital da Baleia planeja ampliação para atender pacientes da COVID-19

Hospital da Baleia pede apoio financeiro do TJMG para atendimento de pacientes com COVID-19 (foto: Gladyston Rodrigues/EM) Hospital da Baleia, localizado na Região Leste de Belo Horizonte, pretende ampliar as instalações com um pronto atendimento para pacientes com COVID-19. E para isso, nesta quinta-feira (16) foi feito um pedido de apoio financeiro do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). , localizado na Região Leste de Belo Horizonte, pretende ampliar as instalações com umpara pacientes com. E para isso, nesta quinta-feira (16) foi feito um pedido de apoio financeiro do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).









Para que isso seja possível, o hospital calculou um valor para o projeto arquitetônico e de instalações em cerca de R$ 43 mil. Além disso, para o espaço físico, o montante estimado é de R$ 1.780.450.





A presidente do Hospital da Baleia apresentou um pedido de apoio financeiro do TJMG para tornar realidade o pronto atendimento. O órgão já tem o direcionamento de valores arrecadados com aplicação de pena de prestação pecuniária, de transações penais e de suspensões condicionais do processo.



Segundo o TJ, Esse recurso é destinado para financiamento de projetos apresentados por entidade pública ou privada com finalidade social e para atividades de caráter essencial à segurança pública, educação e saúde, desde que atendam às áreas vitais de relevante cunho social.





Diante do pedido, o presidente Gilson Lemes Soares, junto ao desembargador Júlio Cézar Gutierrez, que é supervisor do Grupo de Monitoramento do Sistema Carcerário (GMF) do TJMG, disse que vai analisar o pedido. Ele ainda ressaltou o trabalho da fundação e que vai fazer o possível para ajudar, dentro das possibilidades do órgão.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz