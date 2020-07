COVID-19: apenas 2% da população mineira vive em cidades sem casos confirmados

Dos 86 municípios sem casos de COVID-19, Serra da Saudade é o menor deles, com 781 habitantes (foto: Divulgação/Prefeitura de Serra da Saudade)

Ao todo, 429.578 pessoas vivem nas 86 cidades que, até o momento, estão livres de casos de COVID-19. O número representa apenas 2,03% da população mineira. O levantamento feito pelo Estado de Minas indica que a maior parte dos municípios livres do coronavírus têm entre 1 a 5 mil habitantes, totalizando 52 cidades. Nelas, vivem 169.181 habitantes.





O maior município dos 52 compreendidos é Leme do Prado, no Vale do Jequitinhonha. Uma das cidades-pólo mais próximas de Leme é Montes Claros, com 207 quilômetros de distância. A principal localidade do Norte de Minas tem 618 casos, sendo que 10 evoluíram para óbito, segundo o boletim da SES.





Na segunda posição da lista de municípios livres da COVID-19, estão aqueles que têm entre 5 a 7 mil habitantes. Ao todo, 16 cidades fazem parte do grupo. Juntas, possuem uma população na ordem de 91.461 pessoas.



Apesar de estar próximo da divisa com o estado de São Paulo, que tem os números mais elevados da COVID-19 no Brasil - 393.176 infectados e 18.640 mortes -, Jacuí, no Sul de Minas, ainda não registrou nenhum caso da doença. A cidade é a maior entre a lista das 16 localidades, com 7.686 pessoas.





Lugares com 7 a 10 mil habitantes vem na sequência, com 12 cidades na lista, que, juntas, somam 99.429 pessoas. Verdelândia, no Norte de Minas, é a maior das localidades, com 9.355 moradores. Apesar de estar perto de cidades como Montes Claros e Janaúba - com 349 casos e nove evoluções para óbito -, o município ainda não registrou ocorrência de COVID-19.





Apenas cinco cidades das 86 têm mais que 10 mil habitantes. Juntas, elas abrigam 68.526 pessoas, sendo Chapada do Norte, no Vale do Jequitinhonha, a maior delas, com 15.356 moradores. Vizinha de Leme do Prado, Chapada do Norte está a 217 quilômetros de distância de Teófilo Otoni, que tem 1.018 casos e 42 mortes.





E a menor cidade?





Está no Centro-Oeste de Minas o menor município do Brasil e do levantamento feito pela reportagem: Serra da Saudade. Com apenas 781 habitantes, a cidade ainda não tem infectados pelo coronavírus, apesar de estar a 48 quilômetros de São Gotardo, no Alto Paranaíba, que já registrou 146 casos de COVID-19, sendo que cinco deles evoluíram para óbito.





Cidades que 'saíram' do mapa





Quatro dos 86 municípios tiveram pessoas infectadas pela COVID-19, de acordo com boletins anteriores da SES. Elas, no entanto, acabaram saindo do mapa de pessoas com casos confirmados, o que pode indicar a recuperação dos pacientes. Entre as cidades, estão: Carrancas, Dom Viçoso, Olhos D’Água e Pai Pedro.





Veja o panorama das cidades sem casos confirmados





Total de municípios sem COVID-19: 86 cidades

População das 86 cidades (somadas): 429.578 habitantes

Cinco cidades com mais de 10 mil habitantes. Juntas, somam 68.526 moradores

Menor cidade: Serra da Saudade, com 781 habitantes

Maior cidade: Chapada do Norte, com 15.356 habitantes





Quantidade de municípios





Menos que mil habitantes: Um município (781 pessoas)

Entre 1 a 5 mil habitantes: 52 municípios (169.181 pessoas)

Entre 5 a 7 mil habitantes: 16 municípios (91.461 pessoas)

Entre 7 a 10 mil habitantes: 12 municípios (99.629 pessoas)

Maior que 10 mil habitantes: Cinco municípios (68.526 pessoas)

Minas Gerais já registrou, até esta quinta-feira (16), de acordo com o boletim epidemiológico da, 767 municípios com pelo menos um caso confirmado de. Ou seja, aestá presente em quasedo território mineiro.Com isso, 86 cidades ainda estão livres da doença. Juntas, elasquase 430 mil habitantes, o que traz o fato de que apenas 2% da população do estado está em localidades sem a COVID-19, ao contrário deque já convive em meio à enfermidade.